’20 anni che siamo Italiani’: ospiti della seconda serata, venerdì 6 Dicembre

’20 anni che siamo Italiani’, il nuovo programma Rai con Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio: ospiti della seconda serata di venerdì 6 Dicembre

Il nuovo programma firmato Rai, ’20 anni che siamo Italiani’, ha riscosso un buon successo alla sua prima serata. Il programma condotto dalla coppia Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio, è risultato essere leggero e frizzante, con una grande varietà di ospiti: attori, comici, cantanti e conduttori. Vanessa e Gigi, si stanno rivelando un duo brillante e affiatato, che si completano artisticamente a vicenda. Ma andiamo a scoprire insieme quali sono stati gli ospiti della scorsa puntata e quelli che faranno la loro comparsa stasera.

’20 anni che siamo Italiani’, con Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio: ospiti seconda serata

In primis, per tutte le serate, sarà presente la grande orchestra, composta da ben 26 elementi e diretta dal maestro Adriano Pennino. L’orchestra accompagna per tutta la serata Vanessa e Gigi, nei loro duetti canori e le esibizioni dei vari artisti chiamati a cantare sul palco. Molti di questi artisti hanno visto, negli ultimi 20 anni, la loro carriera crescere e affermarsi, nel difficile mondo dello spettacolo. E proprio attraverso i loro racconti, o esibizioni, riportano lo spettatore indietro nel tempo. Nella scorsa serata, gli ospiti di Vanessa e Gigi, erano stati: Morgan che con D’Alessio, Gualazzi e Cammariere, avevano riproposto delle canzoni della tradizione napoletana col pianoforte; Giorgio Panariello che intrattiene gli ospiti raccontando alcuni aneddoti degli inizi carriera di D’Alessio; Amadeus conduce un simpatico quiz, in cui gli sfidanti sono i due conduttori; Claudio Amendola in una rivisitazione attuale di Casablanca, con Vanessa Incontrada; Gianna Nannini che interpreta un brano in Napoletano con Gigi D’Alessio; Laura Chiatti; Umberto Tozzi con Raf, che si esibiscono in alcuni brani che hanno fatto la storia; Marco Giallini; Mika che racconta a Vanessa la sua crescita personale e artistica; Fiorella Mannoia. Per gli ospiti di stasera, sappiamo con certezza che saranno presenti: Emma Marrone, Flavio Insinna, Alessio Boni, Marco Masini, Michele Placido, Rocío Muñoz Morales, Ficarra e Picone e Achille Lauro. Non ci resta quindi che aspettare a stasera per sapere cosa succederà e se la puntata di staserà replicherà lo stesso successo della prima.