Che fine ha fatto Gerardo Pulli di Amici 2012? L’incredibile cambiamento

Amici 2012, Gerardo Pulli aveva vinto nella scuola più famosa d’Italia con Maria De Filippi e Mara Maionchi dalla sua parte. Ma che fine ha fatto oggi?

Era il 2012 quando un giovanissimo cantante, appassionato di musica, approdava nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Era Gerardo Pulli. Un po’ sfacciato, un po’ arrogante, un po’ troppo convinto di sé? Può darsi, ma da ieri a oggi di tempo ne è passato e oggi Gerardo è veramente diventato un autore di grande successo. Un esempio? La canzone “Io sono Bella” di Emma porta la sua firma insieme a quella di Vasco e di Gaetano Curreri. Ma scopriamo meglio che fine ha fatto Gerardo dopo la vittoria ad Amici 2012?

Gerardo Pulli autore: le canzoni per Emma, Noemi e Alberto Urso

Come i più affezionati ricorderanno, Gerardo è stato vincitore nella scuola di Maria De Filippi ormai diversi anni fa, nel 2012. Ha scritto e cantato diverse canzoni di grande successo, ma ciò che lo ha reso nettamente più famoso è stata la sua spiccata capacità autorale. Dopo essersi proposto nel 2016 tra le giovani proposte al Festival di Sanremo, ottiene un no dalla commissione e così il cantante decide di dedicarsi in modo nettamente più serio alla scrittura. Come vi abbiamo anticipato ha partecipato alla scrittura di Io Sono Bella, la nuova canzone di Emma Marrone, ma non solo. Gerado ha infatti partecipato alla realizzazione della canzone Se Fossi Aria di Alberto Urso, Loredana Bertè con Cosa ti aspetti da me, canzone che ha ottenuto un grandissimo successo al Festival di Sanremo e Devi Essere Forte, canzone di grande successo di Noemi nell’album Cuore D’Artista. Insomma, Mara Maionchi che aveva sempre creduto in Gerardo Pulli quando era ad Amici 2012 ci aveva visto lungo. Certo, il cantante non ha avuto la carriera sperata come frontman, diciamo così, ma le sue capacità di scrittura si sono nettamente fatte valere.