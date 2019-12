Come è cambiato Mowgly dopo aver preso parte ad Amici 2018-2019, le ultime foto lasciano senza fiato.

È iniziata una nuova serie di appuntamenti con Amici di Maria De Filippi e siamo balzati nell’edizione 2019-2020. Eppure molti di noi sono ancora legati, almeno con la mente al passato. Ci sono infatti degli ex studenti della scuola di Canale 5 che ci sono rimasti nel cuore. Magari non li sentiamo più tanto nominare, come invece è successo a Giordana Angi e Alberto Urso, ma questo non significa che abbiano una base di pubblico molto forte e assolutamente fedele. È un po’ quello che è successo a Mowgly, il cui nome vero è Cristian Biliardi.

Vi ricordate chi è Mowgly

Oggi 23 anni il giovane Mowgly ha avuto un percorso ad Amici piuttosto intenso. Non sono mancate soprattutto le polemiche con la maestra Alessandra Celentano che non credeva che lui potesse fare carriera in questo mondo. Mowgly però non ha mollato assolutamente e anzi, più volte ha dichiarato di essere così testardo da raggiungere sempre gli obiettivi che si era prefisso nella vita. Del resto il ballerino di Amici aveva dichiarato che quando è sicuro di avere ragione non c’è nulla che lo possa fermare dal farsi valere. E lo abbiamo visto. Oggi Mowgly, dopo la fine del programma di Maria De Filippi, sembrava essere un po’ sparito, ma sui social, soprattutto Instagram, si fa vedere.

Come è cambiato Mowgly?

Ultimamente Mowgly ha postato una foto per ricordare il suo accesso nella scuola di Maria De Filippi, ma poco prima di questo post il ballerino si è mostrato in tutta la sua bellezza. Il giovane infatti nelle ultime foto è super abbronzato, molto dimagrito e soprattutto con una faccia pulita e perfetta. Quasi irriconoscibile, non fosse per l’espressione un po’ furbetta che da sempre lo contraddistingue.