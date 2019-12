Aurora Ramazzotti infiamma Instagram con l’ultima foto postata sul suo profilo: si sdraia sul divano, ma l’abito è troppo corto.

Una splendida giornata, quella di ieri, per Aurora Ramazzotti. La bellissima figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha compiuto 23 anni, proprio ieri. E, attraverso i social abbiamo potuto vivere in parte il compleanno della ‘piccola’ Auri. Anche attraverso i social di Michelle, che sin dalle prime ore della giornata ha voluto omaggiare la sua dolce primogenita, con un post su Instagram che ha emozionato tutti. E mamma Michelle e Aurora si sono ricongiunte di sera, per una festa a cui hanno partecipato tutti gli amici della Ramazzotti e il suo fidanzato Goffredo. Una serata speciale, in cui Aurora ha indossato un abito che non è passato inosservato. Come la foto che ha postato sul suo profilo qualche ora fa: la posa è ‘bollente’. Diamo un’occhiata.

Aurora Ramazzotti, posa ‘bollente’ si sdraia sul divano, ma l’abito è troppo corto

Ieri Aurora Ramazzotti ha festeggiato il suo 23esimo compleanno. E, per l’occasione, ha indossato un abito in pailettes, color argento, che non è passato affatto inosservato. Un abito che mette in mostra tutta la bellezza della figlia di Eros e Michelle. Che, si stende sul divano, in una posa che ha infiammato Instagram. Ecco il post:

Aurora è decisamente irresistibile, nel look scelto per la serata del suo compleanno. L’abito brilla, come lei. Ma è corto e, quando Aurora si sdraia sul divano, la situazione si fa ‘bollente’. Il post, come sempre quando si tratta della Ramazzotti, ha scatenato i commenti dei followers. In tanti si sono affrettati a fare gli auguri ad Aurora, ma la maggior parte dei fan ha voluto sottolineare la sua bellezza. Un pioggia di complimenti per la Ramazzotti, che si conferma una delle ‘figlie d’arte’ più amate del web. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Non ve ne pentirete!