Barbara D’Urso si siede a terra, ma l’abito è troppo corto: Instagram si fa ‘bollente’

Barbara D’Urso stuzzica i followers: si siede a terra, ma l’abito è troppo corto…ecco la foto che ha infiammato il web.

È una delle regine indiscusse di Canale 5. Alla guida di ben tre trasmissioni di successo, Barbara D’Urso è davvero inarrestabile. Lo sanno bene i suoi fan, che la seguono ogni giorno fedelmente. E non solo in tv. La conduttrice napoletana è, infatti, molto attiva anche sui social. In particolare su Instagram, il social preferito dai vip. Ebbene, sul suo profilo ufficiale, Barbarella ama postare foto e video delle sue giornate, oltre che degli outfit scelti per le dirette televisive. E, proprio qualche ora fa, la conduttrice ha decisamente ipnotizzato i suoi followers con il suo ultimo scatto. Uno scatto in cui la D’Urso si trova in una posizione molto ‘particolare’: la conduttrice si siede a terra ma l’abito che indossa è davvero corto…Diamo un’occhiata al post che ha infiammato il web.

Barbara D’Urso , l’abito è troppo corto: si siede a terra e… Instagram in delirio

Barbara D’Urso regina della tv, ma non solo! La conduttrice ha un esercito di fan anche su Instagram: ben 2,3 milioni di followers per la padrona di casa di Pomeriggio 5. Che, qualche ora fa, ha contribuito ad alzare la temperatura sui social…Come? Con questo scatto:

“Pronta per una nuova giornata insieme a voi”, scrive la conduttrice come didascalia al post! E pronti sono stati anche i fan a scatenarsi dopo aver ammirato la foto di Barbara. La conduttrice si fotografa seduta a terra, ma il vestito bianco che indossa è un po’ troppo corto: Instagram si fa ‘ bollente’. Una pioggia di commenti invade il post, come sempre quando si tratta di Barbara D’Urso. Che sa sempre come stupire i suoi amati seguaci. E voi, siete tra questi? Cosa aspettate a seguire Barbara su Instagram? Non ve ne pentirete!