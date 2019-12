Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, continua il ‘botta e risposta’ a distanza tra le due modelle: ecco cosa è successo nelle ultime ore

La rivalità tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis ha acceso gli ultimi mesi del 2019. I motivi sono tanti: alcuni specificati dai settimanali, altri invece ancora sconosciuti. Belen e Giulia sono sicuramente rivali in affari, ma pare che siano divenute rivali anche in amore. Come dichiarato dal settimanale “Chi“, la showgirl argentina avrebbe avuto un flirt clandestino con Andrea Damante, ex fidanzato dell’influencer romana. La De Lellis, forse per ripicca, si sarebbe fidanzata con Andrea Iannone, ex fidanzato della Rodriguez. A ciò si aggiunge il fatto che l’amicizia con Cecilia Rodriguez pare sia tramontata per sempre.

Belen e Giulia De Lellis, ‘botta e risposta’ a distanza

Continua il ‘botta e risposta’ a distanza tra la Rodriguez e la De Lellis. L’influencer e modella romana qualche ora fa ha pubblicato una foto su Instagram in abito da sposa con la frase: “Se scappo mi sposi?“. L’immagine ovviamente ha incantato migliaia e migliaia ed ha fatto sognare altri ancora. Qualcuno ha ipotizzato addirittura un matrimonio imminente con Iannone. Peccato che, un’oretta circa dopo, la rivale ha pubblicato anch’essa una foto in abito da sposa con la frase: “Donna libera“. Il post della Rodriguez ha quasi oscurato quello della De Lellis. La foto della showgirl argentina era sicuramente più sensuale, l’abito non era così succinto come quello della De Lellis e lo stacco di coscia della Rodriguez ha incantato più della semplicità della romana.

Questa volta, però, le due donne sono rivali in affari. Il post, infatti, è in entrambi casi una sponsorizzazione e ovviamente i like sono un indice molto importante per le aziende con le quali collaborano le due modelle. Al momento la sfida è stravinta dalla De Lellis, la quale però ha il vantaggio di aver pubblicato qualche minuto prima la foto.