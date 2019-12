Cambio look per la cantante: ha rasato completamente i capelli, fan sconvolti dopo la foto postata su Instagram.

Un cambio look decisamente shockante quello che Pink ha mostrato su Instagram. La cantante statunitense non è nuova a tagli o colori particolari per la sua chioma. Ma l’ultimo è un cambiamento davvero drastico: la quarantenne ha deciso di rasare completamente i suoi capelli, postando il risultato sul suo profilo ufficiale di Instagram. Una foto che ha letteralmente scatenato il web: più di 13 mila i commenti apparsi sotto il post, e più di 800 mila i likes. Il nuovo taglio di Pink ha colpito tutti e, a quanto pare, in modo positivo. In molti hanno apprezzato la scelta della cantante, che appare come ‘liberatoria’. Diamo un’occhiata al post di Pink.

“Lasciare andare”, queste le due semplici parole, scritte dalla cantante Pink come didascalia al suo ultimo post. Un post in cui la cantautrice statunitense mostra ai suoi numerosissimi followers quelli che erano i suoi capelli. Proprio così, perché Pink li tiene tra le sue mani, sfoggiando un taglio rasato. Ecco il post che ha mandato in tilt Instagram:

Eh si, ve lo avevamo detto: Pink ha voluto dare un taglio netto alla sua chioma. Che non è ‘nuova’ ai look stravaganti. Pink ha abituato i suoi fan ai tagli e le tinte più disparate. Ma la scelta di rasare completamente i suoi capelli ha colpito particolarmente i fan. Che, però, sembrano aver apprezzato eccome la scelta della cantante. Un modo per sentirsi più liberi, è quello che si capisce dalla descrizione al post. Migliaia e migliaia di commenti hanno invaso la foto: spiccano quelli di Kate Hudson e Selma Blair, che di recente hanno adottato lo stesso taglio (per la seconda è stata una conseguenza delle cure per la sclerosi multipla). E voi, cosa pensate della scelta coraggiosa di Pink? Apprezzate il suo nuovo look?