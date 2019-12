Chiara Ferragni, su Instagram arriva il suo commento all’intervista senza freni di Fedez a ‘La confessione’: parole da brividi della moglie del rapper.

Chiara Ferragni e Fedez sono sposati da più di un anno e il loro rapporto procede a gonfie vele. La coppia si mostra davvero affiatata e unita anche sui social, dove entrambi pubblicano praticamente tutto della loro vita quotidiana, anche momenti ‘intimi’ di coppia, o momenti familiari con il loro piccolo Leone. Da quello che sembra, è palese che i due si appoggiano sempre a vicenda in tutto ciò che fanno, tanto che la Ferragni ha sentito di voler commentare pubblicamente l’intervista del marito che è andata in onda ieri su Nove, nel programma ‘La confessione’, di Peter Gomez. Un’intervista in cui Fedez ha parlato di sé senza peli sulla lingua, a 360 gradi, raccontando molti retroscena inediti: ecco le parole da brividi di Chiara su Instagram.

Chiara Ferragni, il commento all’intervista di Fedez: parole da brividi per suo marito

E’ andata in onda ieri sera su Nove la puntata di ‘La confessione’ dedicata a Fedez. Peter Gomez ha intervistato il rapper milanese, che si è lasciato andare a una serie di racconti inediti per il pubblico, come i reali motivi della lite tra con J-Ax e Rovazzi, argomento del quale nessuno dei tre diretti interessati aveva mai parlato prima. Il rapper ha anche raccontato di aver fatto una scoperta molto delicata che riguarda la sua salute. Insomma, una serie di confessioni, appunto, che il pubblico non si aspettava affatto.

Al termine della messa in onda dell’intervista, tanti sono stati i commenti e i messaggi per Fedez, ma uno in particolare non è passato inosservato. Si tratta del commento di sua moglie, Chiara Ferragni, che su Instagram gli ha dedicato delle parole da brividi: ‘La più bella intervista che tu abbia mai fatto, amore mio. Ora sei libero’, ha scritto Chiara, facendo riferimento ai tanti ‘pesi’ di cui il marito è riuscito a liberarsi nel corso dell’intervista.