Daniele Scardina sul flirt Diletta Leotta: le risposte del pugile gelano tutti; ecco cosa ha rivelato durante un programma in radio.

Si chiama Daniele Scardina ed è uno tra gli uomini più invidiati degli ultimi mesi. Il motivo? Il suo chiacchieratissimo flirt con Diletta Leotta, la bellissima conduttrice di Dazn, una delle donne più desiderate del momento. Un flirt di cui i diretti interessati non hanno mai amato parlare molto: sia Diletta che il pugile sono rimasti sempre molto riservati sull’argomento, ma tra il feeling tra i due sembrava evidente. Ma le ultime risposte di Daniele sulla sua storia con la conduttrice hanno spiazzato tutti. Al programma radiofonico Un giorno da pecora, King Toretto non è sembrato molto entusiasta nel dover parlare della sua vita privata. Al contrario, il pugile è sembrato quasi infastidito. Ecco le sue parole.

Daniele Scardina sul flirt Diletta Leotta: “I giornali scrivono quello che vogliono”

Daniele Scardina è fidanzato con Diletta Leotta? Non lo sapremo certo da lui. Il bel pugile, di cui si è tanto parlato per la relazione con la conduttrice più amata dagli italiani, non ha voluto rivelare molto sulla sua vita sentimentale. Mostrandosi quasi infastidito dalle domande riguardanti la ‘Diletta Nazionale’: “I giornali dicono quello che vogliono. Non voglio entrare nei dettagli, non l’ho mai fatto e continuerò. Ho sempre preferito tenere la cosa riservata”. Insomma, il pugile non si è sbilanciato. Neanche quando i conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro hanno cercato di farlo ‘sciogliere’, facendo riferimento alla notizia secondo cui il pugile, quando è sul ring, è felice di vedere Diletta sugli spalti. Anche in questo caso, un Daniele molto freddo: “I media dicono quello che vogliono. La domanda è sempre stata com’è vedere le persone che ami intorno a te, ed io ho risposto bellissimo”. Queste le parole del pugile, che non hanno proprio rassicurato i fan della coppia. Dietro la sua ‘freddezza’ c’è solo voglia di privacy? O tra Diletta e King Toretto c’è un po’ di maretta? Non ci resta che attendere prossime news! E voi, cosa ne pensate della (forse!) coppia?