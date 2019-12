Quanto guadagna Karina Cascella per le ospitate da Barbara D’Urso?

Il cachet di Karina Cascella da Barbara D’Urso? Ecco quanto, pare, che guadagni con il famigerato gettone di presenza.

Era il 2017 quando Lorenzo Crespi, ospite da Barbara D’Urso, aveva fatto montare una gigantesca polemica in merito ai gettoni di presenza, o cachet, che ricevono gli ospiti nei programmi come Domenica Live o Pomeriggio 5. La curiosità inerente i guadagni dei vip che siedono nel parterre dei programmi della D’Urso è sempre stata alta da parte del pubblico a casa e, da quella frase, sono nati diversi scoop. Quanto guadagnano quindi ospiti come Karina Cascella per ogni ospitata in televisione?

Quanto prendono gli ospiti da Barbara D’Urso?

Barbara D’Urso lo aveva definito come rimborso spese, ma il gettone di presenza nei programmi televisivi di Mediaset sembra essere ben più alto del previsto. Tutto dipende da quanto il personaggio sia famoso o meno. Quando Lorenzo Crespi aveva dichiarato che ogni gettone di presenza era pari allo stipendio di un impiegato era successo il delirio. Filippo Facci, giornalista di Libero, aveva così firmato sul giornale un articolo che, partendo dalle frasi di Lorenzo Crespi, aveva svelato quanto prendono diversi vip per le loro comparsate in televisione. Facci dichiara nell’articolo che, come ovvio, i vip ricevono un compenso per la loro presenza altrimenti andrebbero altrove e parla proprio di mercato dei cachet.

Il cachet di Karina Cascella

Partono poi le supposizioni e, come ribadisce il giornalista di Libero stesso, non ci sono certezze a riguardo. Eppure, anche da quanto emerso su Spy, il settimanale di Alfonso Signorini e da diverse voci di corridoio si era capito che un personaggio come Karina Cascella per ogni comparsata in televisione abbia un gettone di presenza di circa 500 euro. Su questa cifra il web si era diviso, chi sostiene che sia troppo poco, chi invece sostiene che sia un compenso troppo elevato. Dal canto suo la Cascella, oggi come allora, non risponde a queste polemiche sterili e, sui social all’epoca aveva continuato a ignorare ogni articolo a riguardo, concentrandosi solo sulla sua vita privata e sulla sua bambina.