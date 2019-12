Gue Pequeno attacca Fedez dopo l’intervista rilasciata a Peter Gomez su NOVE: ecco il messaggio del rapper pubblicato su Twitter

Gue Pequeno e Fedez nuovamente ai ferri corti. Il rapper e marito di Chiara Ferragni, durante l’intervista rilasciata a Peter Gomez su NOVE, ha parlato del suo rivale, dichiarando: “Lui sostiene di avermi lanciato, in realtà io a quei tempi avevo appena fatto un disco di successo” il rapper poi ha aggiunto “la verità è che avevamo fatto pace prima del mio concerto a San Siro, tant’è che lo abbiamo invitato a suonare un pezzo con noi. Lui è venuto e ha suonato, poi però appena è sceso dal palco ha ricominciato ad insultarmi come prima, secondo me non ci fai neanche bella figura”.

Gue Pequeno contro Fedez

Le parole di Federico Leonardo Lucia sono arrivate a Gué, che ha deciso di rispondere su Twitter con un piccolo messaggio: “pray for Fedez“. Non sappiamo a cosa si riferisca il rapper, nè quale contenuto dell’intervista del suo rivale gli abbia dato più fastidio. I due rapper non sono mai andati d’accordo, ma negli ultimi anni avevano deciso di mettere fine alle polemiche e agli attriti. Il compagno di Chiara Ferragni ha rotto il silenzio durante il programma “La Confessione” e Guè non ha resistito. Il tweet ovviamente ha generato reazioni diverse: da una parte ci sono i sostenitori di Guè che hanno ritwittato, dall’altra i seguaci di Federico Lucia che hanno criticato aspramente il cantante di “Bling Bling (Oro)“.

Di recente il compagno di Chiara Ferragni ha avuto anche un piccolo diverbio con Tiziano Ferro. Il cantante, infatti, attaccò il suo collega per una frase omofoba contenuta in un brano. Il rapper rispose a Ferro e chiarì la sua posizione. Anche in questo caso, però, le polemiche pare che non siano state placate.