Kikò Nalli, malore improvviso e corsa in ospedale: momenti di paura per l’ex marito di Tina Cipollari, ecco cos’è successo e quali sono le sue condizioni.

Ha fatto preoccupare tutti la notizia giunta dal sito ‘Sabaudia Informa’ dell’improvviso malore di Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari e attuale compagno di Ambra Lombardo, finita nel vortice del gossip ultimamente per un presunto tradimento. L’ex gieffino, noto hair stylist della provincia di Latina, si è sentito male nel pomeriggio del 5 dicembre, tanto che i suoi familiari hanno ritenuto necessario chiamare un’ambulanza e portarlo in ospedale: ecco cos’è successo nel dettaglio e quali sono le sue condizioni adesso.

Malore per Kikò Nalli, che finisce in ospedale: cos’è successo all’hair stylist

Kikò Nalli è stato colto da un malore improvviso nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 5 dicembre. L’ex gieffino ha avvertito un forte dolore al petto, tanto da far spaventare le persone che erano con lui, che hanno suito chiamato un’ambulanza, temendo si trattasse di un infarto. Trasportato di corsa all’ospedale Goretti di Latina, gli accertamenti del caso hanno fortunatamente scongiurato l’attacco cardiaco. A provocare il malore a Kikò sarebbe stato un rialzo di pressione dovuto al forte stress.

Nulla di grave, ma comunque un campanello d’allarme per il compagno di Ambra Lombardo, che dovrà stare attento alla sua pressione sanguigna e soprattutto a non accumulare nervosismo e tensione. Solo tanta paura, dunque, per l’ex gieffino, che ha tranquillizzato i suoi sostenitori tramite il suo profilo Instagram, sottolineando che sta bene e che si è trattato solo di un momento di forte stress. “Chi vuole vedermi cadere si deve rassegnare, io mi rialzo sempre’, ha scritto Nalli. A chi era rivolta questa frecciatina? Non si sa, la cosa importante comunque è che Kikò stia bene e abbia superato questo forte spavento.