Nina Moric fa preoccupare tutti: “Non è un bel momento, c’è stato un problema…’, ecco cos’è successo all’ex moglie di Fabrizio Corona, le sue parole spiazzano.

Nina Moric è stata la moglie di Fabrizio Corona e con lui ha avuto Carlos, oggi diciassettenne. Dopo anni di problemi e battaglie legali, la modella croata ha ottenuto l’affidamento di suo figlio e ha ritrovato il sorriso. Quest’estate i due hanno trascorso una lunga vacanza a Zanzibar, insieme anche al compagno di Nina, l’ex gieffino Luigi Mario Favoloso. L’esperienza in Africa è stata davvero forte, come lei stessa ha raccontato su Instagram, pubblicando tanti momenti indimenticabili, oltre che tante sue foto in bikini davvero da urlo. Tutto sembrava andare per il meglio, insomma, fino alle ultime parole di Nina su Instagram, che hanno fatto preoccupare tutti. La modella parla di un suo momento difficile e di un problema che sta cercando di risolvere: ecco cos’è successo.

Nina Moric, momento difficile per lei: “C’è stato un problema dopo Zanzibar”, cos’è successo

Nina Moric ultimamente sembrava scomparsa dai social. Da quando è tornata dalla vacanza in Africa, la modella croata è stata un po’ ‘in silenzio’, ma poco fa ha deciso di tornare su Instagram e rispondere alle domande dei suoi followers. Nel farlo, però, ha rivelato alcune cose che hanno fatto preoccupare tutti. Alla domanda di un fan, che le chiedeva come stesse in questo periodo, Nina ha risposto che è stata meglio e che spera di tornare presto alla serenità di due mesi fa. Queste parole hanno ovviamente incuriosito i suoi sostenitori, che le hanno chiesto spiegazioni. Nina ha risposto che dopo Zanzibar c’è stato un problema e che sta facendo di tutto per risolverlo.

Ma cos’è successo a Nina? C’entra forse suo figlo Carlos? Non è chiaro, perché la modella non ha specificato quello che le è accaduto, ma ha detto che presto lo farà e che sta spettando il momento giusto per il bene suo e di suo figlio.