Sanremo 2020, Amadeus lo rivela: ci sarà anche lui, ecco chi farà parte della prossima edizione dell’evento canoro più importante d’Italia.

Manca sempre di meno all’inizio della 70a edizione del Festival di Sanremo. E, tra voci e supposizioni, iniziano ad arrivare le prime ufficialità. A condurre l’Altro Festival sarà Nicola Savino: il programma prenderà il posto del Dopo Festival, ma con una novità. L’Altro Festival sarà trasmesso esclusivamente sulla piattaforma Rai Play. E, a svelare la presenza di Savino a Sanremo, è stato proprio Fiorello su Rai Play, durante la puntata di ieri di Viva Rai Play. Ospiti da Fiore, proprio Nicola Savino e Amadeus, conduttore della prossima edizione del Festival. Ed è stato proprio Amadeus a confermare la notizia, con un post appena apparso sul suo profilo di Instagram. Diamo un’occhiata.

Sanremo 2020, Amadeus lo rivela: Nicola Savino condurrà L’Altro Festival su Rai Play

Ci sarà anche Nicola Savino nella prossima edizione del Festival di Sanremo. O meglio, in quello che una volta si chiamava Dopo Festival! Savino lo aveva già condotto nel 2016 e 2017, ma quest’anno il programma che segue il Festival tornerà in una veste del tutto nuova. Si chiamerà l’Altro Festival e sarà visibile soltanto sulla piattaforma digitale della Rai, Rai Play. La notizia è stata lanciata ieri sera, in diretta, da Fiorello, proprio su Rai Play. Ma a confermarla ci ha pensato il prossimo conduttore del Festival della canzone italiana, Amadeus. Ecco il post pubblicato dal conduttore, sul profilo Instagram che condivide con la moglie Giovanna Civitillo:

“Cresciuti a pane e musica”, scrive Amadeus, postando una foto in compagnia del collega e amico Nicola Savino. E la stessa foto è apparsa anche sul profilo del conduttore de L’ Altro Festival: “Sarà pazzesco”, scrive Savino. Insomma, l’entusiasmo è alle stelle! Non ci resta che attendere il prossimo febbraio per scoprire tutte le novità della kermesse canora più amata del nostro Paese.