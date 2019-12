Oggi, durante la puntata di Uomini e Donne, c’è stata una lite tra Tina Cipollari e la tronista Veronica Burchielli: ecco cosa è successo

Oggi, venerdì 6 dicembre 2019, è andata in onda una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Nella puntata odierna è stato affrontato il percorso di Giulio Raselli e di Veronica Burchielli. Quest’ultima, che a sorpresa è stata messa sul trono dopo la scelta di Alessandro Zarino, ha iniziato il suo percorso abbastanza in sordina. Oggi è stata aspramente criticata dall’opinionista Tina Cipollari, che ha sbottato ed ha abbandonato lo studio per qualche secondo.

Uomini e Donne oggi, lite in studio

Nella puntata odierna di Uomini e Donne è stato affrontato il percorso di Veronica Burchielli. La conduttrice Maria De Filippi le ha chiesto: “Da chi vogliamo partire” riferendosi ai suoi corteggiatori e lei ha risposto: “Non lo so, fai tu“. La risposta della tronista ha fatto innervosire la Cipollari, che ha dichiarato: “Sembra Biancaneve. Cade dal pero. Com’è possibile che da corteggiatrice avevi quel carattere e adesso sei così composta?“. Un corteggiatore di Veronica è intervenuto per difendere la tronista e Tina si è arrabbiata anche con lui. Ad un certo punto l’opinionista ha sbottato: “Basta! Mi sono rotta le pa**e” ed ha abbandonato giusto per qualche secondo lo studio. La tronista, originaria di La Spezia, ha sfilato gli artigli e si è difesa alzando la voce sia contro l’opinionista che contro il pubblico che sui social l’ha attaccata duramente. Le parole di Veronica, però, non hanno fatto cambiare idea alla Cipollari, che ha continuato a sostenere il suo pensiero.

Come abbiamo appreso dalle anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne, nelle prossime puntate Veronica deciderà di richiamare Alessandro Zarino e di uscire con lui dal programma. Probabilmente, anche questa volta, sarà criticata dal pubblico del programma di Maria De Filippi.