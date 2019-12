Vieni da Me, il gesto dell’attore Pietro Genuardi lascia senza parole Caterina Balivo e tutto lo studio: momenti di ‘imbarazzo’ per la conduttrice.

Vieni da Me è in onda su Rai Uno, e come ogni giorno regala emozioni e sorrisi al pubblico. Caterina Balivo intervista tanti personaggi importanti del mondo dello spettacolo, regalando sempre tanti colpi di scena. Il primo ospite della puntata del 6 dicembre è l’attore Pietro Genuardi, ex volto di ‘Vivere’ e ‘Cento Vetrine’, nonché attore importante di teatro e cinema, con una grande carriera alle spalle, impegnato in questo periodo con ‘Il Paradiso delle Signore’. Grande simpatia e dolci ricordi per l’attore, che appena entrato ha fatto un gesto che ha spiazzato Caterina Balivo e tutti i presenti in studio: ecco cos’è successo.

Vieni da Me, il gesto di Pietro Genuardi spiazza tutti: momento di ‘imbarazzo’ per Caterina Balivo

Nel corso della puntata del 6 dicembre di Vieni da Me, in studio arriva l’attore Pietro Genuardi, pronto a raccontarsi attraverso la famosa ‘cassettiera’ del programma. Prima di cominciare l’intervista, però, l’attore ha fatto un gesto che ha lasciato tutti senza parole. Appena entrato in studio, Genuardi ha portato dei mazzi di fiori per tutte le donne in studio. Un gesto davvero romantico e galante, che ha spiazzato tutti, compresa Caterina Balivo. La conduttrice è rimasta un attimo ‘in imbarazzo’, ma ovviamente in senso positivo, e ha ringraziato con un abbraccio l’attore, ringraziato anche da tutte le altre donne in studio.

Pietro Genuardi, il commovente retroscena sui suoi genitori

Pietro Genuardi è ospite a Vieni da Me, e nel corso della sua lunga intervista, ha parlato anche della sua famiglia, raccontando di essere figlio unico, anche perché sua madre lo ha avuto a 40 anni. L’attore ha spiegato che suo padre ha 15 anni in meno rispetto alla mamma e il loro è stato un amore incredibile, durato fino alla morte di lei. “Ogni 17 del mese, in particolare il 17 agosto, mio padre scrive una lettera o un messaggio d’amore a mia mamma. Il loro è stato un amore devastante”. Il suo racconto ha commosso tutti, anche Caterina Balivo, che lo ha ringraziato per questo bel momento.