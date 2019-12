Gigi D’Alessio chiede un bacio ad Achille Lauro a 20 Anni che Siamo Italiani, il web esplode.

Ieri sera è andato in onda il programma 20 Anni Che Siamo Italiani condotto da Gigi D’Alessio e, tra i tanti ospiti che sono arrivati, sul palco si è esibito anche Achille Lauro. Il cantante, poliedrico e fuori da ogni tipo di schema, ha conquistato il pubblico. Ma non solo per la sua esibizione, anche per il bacio a stampo che ha dato a Boss Doms, il suo chitarrista. “E a me niente?” ha chiesto Gigi D’Alessio e il web è esploso. Ma vediamo cosa è successo.

Gigi D’Alessio vuole un bacio da Achille Lauro

La puntata di ieri di 20 anni che siamo italiani ha visto molti artisti esibirsi sul palco con e accanto a Gigi D’Alessio, magistrale in quest’opera di conduzione. Tra loro è arrivato anche il chiacchieratissimo Achille Lauro. Dopo aver sfondato la porta virtuale della casa di moltissimi italiani con la partecipazione al Festival di Sanremo, oggi Achille Lauro è amatissimo. Ieri sera ha duettato con Gigi D’Alessio sulle note di C’est la Vie e il cantante ha stampato, come spesso fa, un bacio sulle labbra a Boss Doms, il suo chitarrista. Gigi a quel punto ha chiesto: “Ma toglimi una curiosità, il bacio in bocca lo dai solo al chitarrista?”. Achille ridendo ha risposto affermativamente e quando Gigi gli ha chiesto se a lui non lo voleva dare il trapper ha risposto con ironia: “Gigi dobbiamo fare un lungo percorso insieme prima”. E così i social sono impazziti con questo bacio e soprattutto con la buffa e goliardica richiesta di Gigi D’Alessio. La serata ha ottenuto un successo strepitoso e il pubblico ha apprezzato tutto. Sia le canzoni che la conduzione e l’idea di vivere 20 anni di musica italiana in una sorta di percorso emozionante che ha risvegliato ricordi ed emozioni del passato che si credevano sopite!