Nel pomeridiano di Amici, un bacio passionale tra i due ballerini ha lasciato tutti a bocca aperta: le parole di Maria De Filippi in particolare sono state inaspettate.

Nel pomeridiano di Amici, oggi 7 dicembre 2019, è arrivato il secondo bacio super passionale durante un’esibizione. La volta scorsa Elena D’Amario ed il ballerino allievo Javier, durante la performance, si sono lasciati andare ad un bacio che ha infuocato il palco e non solo. Sul web, dopo quell’episodio, sono spuntati tantissimi commenti di telespettatori che hanno assistito all’esplosione di passione. E’ successo per la seconda volta oggi, tra Valentin e la ballerina professionista: nessuno si aspettava però, che al termine della coreografia, tutti ne parlassero. Ecco cosa ha scatenato il bacio sul tavolo dei giudici: un siparietto davvero divertente.

Amici, bacio passionale tra ballerini. Maria De Filippi: “Voglio chiarire, lei è sposatissima”

Oggi sabato 7 dicembre è andata in onda una nuova puntata pomeridiana di Amici di Maria De Filippi. Non mancano le sfide e la prima è stata tra Valentin ed una giovane ballerina di nome Valentina. La prima esibizione è stata proprio di quest’ultima che ha ballato con Umberto sulle note di ‘Lady Marmelade’.

Sulle note di ‘Vasame’, Valentin e la meravigliosa ballerina Francesca Tocca hanno regalato qualche secondo di vera passione al pubblico di Amici di Maria De Filippi. Un passo a due davvero sensuale è terminato con un bacio appassionato che ha lasciato tutti senza parole. Appena terminata la musica ha preso la parola la conduttrice. La De Filippi ha voluto chiarire la posizione della redazione di fronte questi momenti particolarmente ‘hot’: “Non siamo responsabili noi di questa coreografia, vorrei chiarirlo. Lei è sposata, anzi sposatissima”. Valentin, con un sorriso sotto i baffi, ha replicato immediatamente: “Ah si? E’ sposata? Non lo sapevo”. E’ intervenuta poi Anna Pettinelli, dal bancone dei professori, per sottolineare che anche se non fosse stata sposata sarebbe stato lo stesso. La conduttrice a quel punto si è messa nei panni del marito di Francesca. Il simpatico siparietto riguardo il bacio passionale tra la ballerina professionista e l’allievo si è concluso con le parole della Pettinelli che ha chiamato l’episodio ‘Una licenza poetica coreografica’.

Nella lunga storia di Amici, spesso i ballerini si sono scambiati ‘baci’ ma sempre a stampo o comunque ‘delicati’: quello che abbiamo visto nelle ultime due settimane è stato davvero inedito. Per molti, l’episodio ha fatto alzare davvero la temperatura!