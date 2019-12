Amici 19, Maria De Filippi sbotta in diretta: “Questo lo devono dire gli altri, non tu”; ecco cosa è successo in puntata.

È in onda oggi una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 più longevo della tv. E, come ogni sabato pomeriggio, la puntata va avanti a suon di esibizioni e sfide. Ma, anche durante questa puntata, Alessandra Celentano è stata protagonista di un battibecco. Con chi? Proprio con la padrona di casa, Maria De Filippi, che ha ‘ripreso’ la maestra di danza per via di una frase pronunciata in diretta. Scopriamo cosa è successo.

Amici 19, Maria De Filippi sbotta in diretta: il battibecco con la maestra Celentano

Durante la puntata di oggi di Amici, Maria De Filippi affronta l’argomento ‘Valentin’. Il ballerino latino crede che sia opportuno che nella scuola ci sia un professore specializzato nella sua specialità, in modo di avere le stesse possibilità degli altri. Gli allievi della scuola appoggiano la richiesta del ballerino, ma c’è qualcuno che ha da ridire. Si tratta della maestra Celentano. La maestra Natalia Titova parla di oggettività dei giudizi, ma la Celentano non è della sua stessa idea: “Concordo che ci sia bisogno di un tecnico del suo genere, ma non sul discorso dell’oggettività” Ed è a questo punto che Maria risponde: “Ce ne faremo una ragione”. La Celentano replica alla conduttrice, sostenendo di saper fare bene il suo lavoro. Ed è questa la farse che non piace particolarmente a Maria “Che tu sappia fare il tuo lavoro molto bene lo devono dire quelli che sono a casa. Le valutazione su di noi non dobbiamo essere noi a farle. Troppo facile!”. Nasce così un vero e proprio battibecco tra le due, che però alla fine riescono a spiegarsi. Maria smorza i toni così: “Ognuno si fa le proprie ragioni, alcuni saranno d’accordo con te, altri no”. Il siparietto si conclude con la comunicazione della conduttrice per Valentin: la produzione ha accolto totalmente la sua richiesta.