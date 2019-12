Belen Rodriguez, look mozzafiato per l’ottava puntata di Tu Si Que Vales: lo spacco vertiginoso della conduttrice infiamma tutto lo studio e il pubblico a casa.

Va in onda questa sera l’ottava puntata di Tu Si Que Vales, la penultima prima della grande finale prevista per sabato prossimo. Come sempre, il pubblico si diverte e si emoziona davanti a tutti i talenti che si presentano in studio, ma soprattutto rimane incantato dalla bellezza della conduttrice, Belen Rodriguez. Accompagnata, come sempre, dai due campioni Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, la bella argentina ogni settimana fa impazzire il pubblico a casa e quello in studio con la sua incredibile sensualità, e soprattutto con i suoi look mozzafiato. Anche stavolta non ha deluso le aspettative e si è mostrata più bella che mai, con uno spacco davvero vertiginoso: ecco le immagini.

Belen Rodriguez, il look mozzafiato infiamma lo studio di Tu Si Que Vales: spacco vertiginoso

Belen Rodriguez è sempre bellissima, qualunque sia l’outfit che indossa. Sia che abbia un abito elegante, sia che si vesta in maniera più acqua e sapone, la sua sensualità fa impazzire il pubblico, in particolare quello maschile. Questa sera, però, è davvero unica. Per l’ottava puntata di ‘Tu Si Que Vales’, Belen ha optato per un abito nero fiorato, un tubino particolarmente aderente, che ha uno spacco a dir poco vertiginoso, che ha mandato in delirio i suoi fan.

Inquadrata a inizio trasmissione mentre era al centro dello studio, Belen ha mostrato le sue gambe mozzafiato, lasciate scoperte dall’abito, soprattutto dal lato dello spacco, che è davvero super. Durante il programma,poi, la conduttrice rimane seduta al bancone con i suoi colleghi, e anche lì si vedono le sue gambe, che fanno impazzire tutti i presenti in studio e anche il pubblico a casa. E a voi piace il look di Belen di questa sera?