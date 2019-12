Tu si que Vales, Belen Rodriguez presa di mira: “Stai zitta”, il duro ‘rimprovero’

Nella puntata di questa sera di Tu si que Vales, Belen Rodriguez è stata presa di mira: in diretta televisiva, la showgirl ha ricevuto un duro rimprovero.

Una puntata di Tu si que Vales davvero imperdibile. Essendo la penultima puntata, ce l’aspettavamo. E, in effetti, così è stato. In previsione della finale che si disputerà sabato prossimo, l’appuntamento di questa sera dello show non ha affatto deluso le aspettative dei suoi telespettatori. Non soltanto per la bellezza di Sabrina Ferilli, ma anche per la presenza di Belen Rodriguez. Ancora una volta, la showgirl argentina ha saputo come conquistare la scena. Per la sua eleganza e per il suo fascino? Non solo! Ma anche per un particolare episodio di cui è stata protagonista. Durante l’esibizione di un concorrente, la conduttrice è stata duramente presa di mira. Tanto da ricevere, pensate, un duro rimprovero. Ecco che cosa è successo.

Tu si que Vales, il duro ‘rimprovero’ a Belen Rodriguez: ‘Stai zitta’, cos’è successo

Una cosa è certa: Belen Rodriguez non si aspettava affatto una reazione del genere da parte di Teo Mammuccari nel corso della puntata di questa sera di Tu si que Vales. Dopo essere salito sul palco un giovane ragazzo che, nonostante la sua età, ha mostrato le sue doti nell’alzare un bilanciere con ben 85 kg, il conduttore romano ha voluto cimentarsi anche lui in questa ardua prova. Nonostante i pareri contrari dei suoi colleghi, il buon Mammuccari ha voluto ugualmente farlo. Ecco. È proprio in questo momento che la showgirl argentina, nel tentativo di ‘proteggere’ il suo collega, ha detto: “Ma almeno metti la cintura”. Immediata è stata la reazione di Teo che, visibilmente in tensione per quello che da lì a poco avrebbe commesso, ha risposto: “Stai zitta!”. Ovviamente, nulla di grave sia chiaro. Anzi, il commento del romano è stato più che giocoso. Anche perché, già in diversi occasioni, è accaduta una cosa del genere. Pensate, anche la reazione di Belen è incredibile. Non se l’è affatto presa, l’argentina. Bensì ha sorriso. Tentando, quindi, di spiegare che il suo intervento è stato più che positivo.