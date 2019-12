Capelli, l’inverno e lo stress li indebolisce e li fa cadere: ecco 13 rimedi naturali, che potete usare per stimolare la ricrescita

Si sa, in inverno col calo delle temperature e con lo stress, del lavoro o dello studio, i capelli ne risentono. Infatti il periodo autunnale e invernale, è quello più decisivo per i capelli; spesso i motivo dell’indebolimento e della caduta possono essere oltre che il calo delle temperature, anche lo stress fisico ed emotivo, gli squilibri ormonali, l’inquinamento e l’uso di prodotti troppo aggressivi per la cute. A volte può essere dovuto anche una carenza di magnesio e vitamina D. Oltre agli integratori naturali che possiamo facilmente acquistare in erboristeria, ci sono 13 rimedi naturali, da poter applicare direttamente sulla vostra chioma, che possono aiutarvi a migliorare queste problematiche.

Capelli, 13 rimedi naturali per stimolare la ricrescita e prevenire la caduta, durante l’inverno