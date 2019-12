Chiara Ferragni vittima di uno spiacevole ‘incidente’ sulla neve: la reazione di Fedez lascia senza parole, ecco cos’è successo all’influencer.

Chiara Ferragni è sicuramente uno dei personaggi più seguiti e ‘cliccati’ in Italia e non solo. L’influencer da quasi 18 milioni di followers è attivissima sui social, dove pubblica tutto quello che fa, dalle cose che riguardano il suo lavoro, ai momenti familiari con Fedez e il piccolo Leone, anche quelli più ‘intimi’. Tutti i video e le foto che pubblica sul suo profilo Instagram diventano subito virali e sono super ‘chiacchierati’. In queste ore l’influencer sta pubblicando tantissime storie direttamente da St. Moritz, dove sta trascorrendo un week end con la sua famiglia e alcuni amici. Uno dei video che ha condiviso mostra uno ‘spiacevole incidente’ che le è capitato sulla neve: ecco cos’è successo e la reazione inaspettata di Fedez.

Chiara Ferragni, ‘incidente’ sulla neve: la reazione di Fedez spiazza tutti, cos’è successo

Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo qualche giorno in montagna con alcuni amici e il piccolo Leone. Un week end di relax e divertimento in compagnia delle persone care, per staccare un po’ dai tanti impegni lavorativi quotidiani. Poco fa, però, Chiara ha pubblicato un video in cui mostra un suo ‘incidente’ sulla neve. L’influencer e Fedez sono seduti, pronti per farsi fotografare. Lei è sulle gambe del marito, ma a un tratto perde l’appoggio dei piedi e scivola giù nella neve, finendo quasi con il lato B per terra.

La scena fa ridere tutti i presenti, compresa la diretta interessata, che sembra molto divertita. Ma la cosa che più spiazza è la reazione di Fedez, che rimane praticamente immobile e non aiuta la moglie, anzi sorride mentre lei scivola giù. Un siparietto davvero divertente, quello tra i due, che dimostrano ancora una volta la loro grande intesa e la voglia di divertirsi e ridere insieme.