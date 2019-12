Dopo la conferma della sua seconda gravidanza a Verissimo, Costanza Caracciolo è stata protagonista di una gioiosa notizia: cos’è accaduto.

Non solo Loredana Berté ed Ilaria D’Amico, ma anche Costanza Caracciolo, insieme ad altri imperdibili ospiti, ci farà compagnia in questo primo sabato di Dicembre nella puntata odierna di Verissimo. A poche settimana dalla sua intervista con suo marito Christian Vieri, in cui dicevano di avere intenzione di voler allargare la famiglia, l’ex velina di Striscia la Notizia annuncerà a Silvia Toffanin l’arrivo di un secondo bebè. Ebbene si. Dopo la nascita di Stella avvenuta l’anno scorso, la bella e giovane siciliana diventerà mamma bis di una splendida bambina. È proprio per questo motivo che, appena terminata la registrazione del programma e, soprattutto, appena diffusa la gioiosa notizia, Costanza è stata protagonista di un evento davvero incredibile. Ecco di che cosa parliamo.

Costanza Caracciolo, la gioiosa notizia dopo la conferma della gravidanza a Verissimo

Erano diverse settimane che non si faceva che parlare di questo: Costanza Caracciolo è in atteso del secondo figlio? A mettere la ‘pulce nell’orecchio’ sono stati i diretti interessati. Che, in una recente intervista a Verissimo, avevano dichiarato di aver voluto allargare la loro famiglia. Tuttavia, dopo numerose indiscrezioni e segnalazioni, è arrivata la conferma. Nel corso della sua nuova intervista per lo show di Silvia Toffanin, l’ex velina di Striscia la Notizia ha rivelato di essere in attesa di una splendida bambina. È proprio per questo motivo che, appena terminata la registrazione e appena diffusa la notizia sul web, la giovane siciliana è stata protagonista di una notizia davvero gioiosa. Ecco i dettagli:

Stando a quanto si evince dalla didascalia utilizzata a corredo di questo incantevole primo piano, Costanza è stata subissata di numerosi messaggi da parte dei suoi sostenitori che si congratulano con lei per la splendida novità. Insomma, felicità doppia per la bellissima moglie di Christian Vieri, vero?