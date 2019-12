Diletta Leotta ‘esplosiva’ su Instagram: si allena ma il top è strettissimo, fan in delirio dopo l’ultima foto postata dalla conduttrice.

Basta poco a Diletta Leotta per fare impazzire i suoi followers. La bionda di Dazn è una delle donne più desiderate dagli italiani. E non è difficile capire il perché. La conduttrice sportiva è famosa per le sue curve mozzafiato, che fanno letteralmente girare la testa ai suoi fan. Ed è successo poco fa, con l’ultimo scatto che Diletta ha postato sul suo profilo. La conduttrice è in tenuta sportiva, con tanto di guantoni da box. Ma ad attirare l’attenzione di tutti, come sempre, è stato il fisico statuario della bella Leotta, che indossa un top che lascia poco spazio all’immaginazione. Diamo un’occhiata alla foto che ha infiammato il web.

Diletta Leotta ‘esplosiva’ su Instagram: top strettissimo e leggins, i fan impazziscono

Tutti proprio per Juventus Lazio? Diletta Leotta sicuramente si! La conduttrice di Dazn ha appena pubblicato una foto su Instagram che ha letteralmente mandato in tilt i fan. Il riscaldamento pre match della Leotta ha decisamente ‘riscaldato’ anche la temperatura di Instagram. Il motivo? Scopritelo con i vostri occhi:

La conduttrice è decisamente ‘esplosiva’ in tenuta sportiva. Il top è molto stretto e anche l leggins lascia poco spazio all’immaginazione. Come sempre quando si tratta di Diletta Leotta, una pioggia di commenti ha invaso il post in pochissimo tempo. Commenti ricchi di complimenti per la ‘Diletta Nazionale’, che è un vero e proprio ‘sogno’ per milioni di fan. Mentre Daniele Scardina, il pugile col quale Diletta avrebbe un flirt da questa estate, appare molto vago riguardo la relazione con la conduttrice…Che la bella Leotta sia tornata di nuovo single? Staremo a vedere. Nel frattempo, i fan possono continuare ad ammirare la sua bellezza in tv e sui social. Cosa aspettate a seguire la Leotta su Instagram? Non ve ne pentirete!