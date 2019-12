Emily Ratajkowski ancora incontenibile sui social network: la modella toglie il reggiseno e la foto pubblicata su Instagram infiamma il web

Emily Ratajkowski è una delle influencer più seguite sul web. La modella conta quasi 25 milioni di seguaci sul proprio account Instagram. La ragazza è molto molto seguita anche in Italia: molti follower, infatti, provengono proprio dal nostro paese. Le sue stories sono seguitissime e le sue foto sono piene, zeppe di like e commenti quasi sempre positivi. Le più cliccate ovviamente sono quelle in costume o addirittura in deshabille. Di recente, Emily ha pubblicato una foto completamente nuda durante le vacanze alle Maldive, facendo impazzire i propri fan.

Emily Ratajkowski, via il reggiseno e il web si infiamma

Per oltre una settimana, Emily non ha pubblicato foto in costume o completamente nuda. I fan erano nostalgici e il suo account Instagram sembrava meno felice. Per alzare l’hype, la modella e influencer ha mostrato tutta la sua bellezza sul popolare social network, pubblicando una foto che ha fatto infiammare il web. La Ratajkowski ha tolto il reggiseno, si è fatta ritrarre di spalle con un jeans che copriva parte del lato b ed ha pubblicato l’immagine su Instagram. I suoi seguaci, come sempre, hanno apprezzato e la foto nel giro di un’ora ha sfiorato il milione di like. C’è chi dice che la parte più sensuale della donna è la schiena, ma siamo sicuri che qualcuno ha buttato l’occhio anche sul seno, visibile in dissolvenza.

I commenti ovviamente erano super positivi e soprattutto provenivano da ogni parte del mondo. La modella, come specificato sopra, è amata ad ogni latitudine. I fan, però, dovranno mettersi l’anima in pace, Emily, lo scorso 23 febbraio 2018, ha annunciato di essersi sposata con l’attore Bear-McClard. I due erano fidanzati da diverse settimane.