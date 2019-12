Nella registrazione della puntata di Uomini e Donne Over, Gemma Galgani ha ricevuto una segnalazione su Juan Luis: ecco cosa è successo.

Una registrazione di Uomini e Donne Over davvero ‘impressionante’. Non soltanto per la tanto attesa risposta di Ida Platano alla proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri, ma anche per la segnalazione ricevuta su Juan Luis. L’aitante corteggiatore di Gemma Galgani, infatti, è stato protagonista di una comunicazione non molto piacevole. Stando a quanto riportato dal sito web Il Vicolo delle News, sembrerebbe che a dare questa sconvolgente notizia alla dama torinese sia stato Armando Incarnato, altro volto storico del parterre maschile. Che, per ‘proteggere’ la donna, ha voluto rendere nota quello che ha scoperto qualche giorno fa. Senza alcun dubbio, è stata una vera e propria ‘batosta’ per Gemma, c’è da dirlo e da ammetterlo. Ma cosa sarà mai successo? Ecco tutto nel minimo dettaglio.

Uomini e Donne Over Gemma Galgani, colpo basso: arriva la segnalazione su Juan Luis

Sembrava che la frequentazione tra Gemma Galgani e Juan Luis a Uomini e Donne Over procedesse a gonfie vele. Nonostante il campano abbia specificato più volte di non voler concedere un bacio passionale perché per lui molto significativo e, soprattutto, un preludio di qualcosa di molto più importante, la dama torinese non ha mai nascosto di essersi innamorata di lui. Tuttavia, stando a quanto riportato dal sito web Il Vicolo delle News, sembrerebbe che la dama sia stata protagonista di una spiacevole notizia. Nella registrazione di oggi, Armando Incarnato avrebbe raccontato che Juan si senta in privato con altre donne al di fuori del contesto televisivo. Insomma, un colpo davvero basso per Gemma. Che, stando a quanto si apprende, ci è rimasta davvero male per tale indiscrezione. Tanto da scoppiare a piangere davanti a tutti. Cosa succederà adesso? Lo scopriremo!