Tra le ex protagoniste del Grande Fratello, lei è una delle più amate in assoluto. Parliamo di Guendalina Tavassi, che è stata nella casa più spiata d’Italia durante l’undicesima edizione del reality. La romana si è fatta conoscere da tutti per la sua simpatia e spontaneità, oltre che per la sua bellezza. Oggi è spesso in tv come opinionista nei programmi di Barbara D’Urso, ma è sui social che Guendalina è diventata una famosa influencer: il suo profilo di Instagram conta quasi 900 mila followers. E proprio su Instagram l’ex gieffina ha postato alcune foto, qualche ora fa, che non sono passate inosservate. Il motivo? Guendalina si trova sul letto, coperta solo da un’asciugamano. La situazione diventa ‘bollente’. Diamo un’occhiata.

Guendalina Tavassi è senza dubbio una delle ex concorrenti del Grande Fratello più amate di sempre. Simpatica, spontanea e senza peli sulla lingua, Guendalina è spesso in tv nei programmi di Barbara D’Urso, di cui è una delle opinioniste più amate. Ma anche sui social l’ex gieffina è molto attiva, in particolare su Instagram, il social preferito dai vip. E qualche ora fa, la Tavassi ha pubblicato alcuni scatti che hanno infiammato i followers. Guardare per credere:

Guenda sta pubblicizzando alcuni prodotti, ma quello che ha attirato l’attenzione di tutti è il ‘particolare’ look. La bellissima romana si mostra in asciugamano, ma quando apre la gamba…Instagram diventa ‘bollente’. Anche perché, a quanto pare, la bellissima Tavassi non sembra indossare intimo sotto l’asciugamano. Un post che, come sempre quando si tratta di Guendalina, ha scatenato i followers. Una pioggia di cuoricini e commenti per la Tavassi, che si conferma una delle ex gieffine più amate di sempre. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Non ve ne pentirete.