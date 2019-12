Ospite della puntata odierna di Verissimo, Ilaria D’Amico racconterà tutta la verità riguardo alle nozze con Gianluigi Buffon: ecco cosa dichiara.

Per la prima volta in assoluto, Ilaria D’Amico sarà una delle ospiti della puntata odierna di Verissimo. Non solo, quindi, Costanza Caracciolo e Loredana Berté, ma anche il volto storico di Sky Sport e tanti altri imperdibili ospiti. Nel corso della sua intervista a Silvia Toffanin, la giornalista sportiva sarà un vero e proprio fiume in piena. A partire, quindi, da un inaspettato aneddoto sulla sua nascita. Fino al suo attuale rapporto con Gianluigi Buffon, portiere della Juventus. I due sono una coppia a tutti gli effetti da diverso tempo. E, dopo la nascita del loro primogenito nel 2016, manca un unico tassello per suggellare ancora di più questo loro amore. Di cosa parliamo? Del matrimonio. È anche di questo, infatti, che la bella D’Amico parlerà nel talk del sabato sera. Ecco cosa racconta alla Toffanin.

Ilaria D’Amico a Verissimo: tutta la verità sul matrimonio con Gianluigi Buffon

La loro storia d’amore ha fatto davvero tanto parlare. Era il 2014 quando Gianluigi Buffon ed Ilaria D’Amico sono stati al centro del gossip per la loro relazione ‘nascosta’. A distanza di anni, la coppia è ancora insieme felice, spensierata e, soprattutto, più innamorata che mai. È proprio per questo motivo che, nel corso della sua intervista a Verissimo, la giornalista sportiva si è tolta qualche sassolino dalla scarpe. Ritenendo opportuno, quindi, non solo di confessare quanto l’etichetta di ‘rovinafamiglie’ in passate l’abbia fatta soffrire, ma anche di quanto, attualmente, la relazione con il portiere dalla Juventus proceda a gonfie vele. Insieme a Leopoldo, nato nel 2016, Ilaria e Gigi rappresentano la vera e propria famiglia perfetta. Manca solo un matrimonio, insomma. Ecco. A tal proposito, la colonna portante di Sky Sport ha dichiarato, per la prima volta, di aver ricevuto dal suo compagno diverse proposte di matrimonio e di essere stata sempre lei a rifiutare. “Me l’ha chiesto in maniera goffa. Io gli rispondo che non si fa così. Vorrei una cosa più romantica”, dichiara alla padrona di casa. Chissà..