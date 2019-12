Tu si Que Vales Sabrina Ferilli non riesce a trattenere le lacrime: la bellissima sorpresa in studio

Nella puntata di questa sera di Tu si que Vales, Sabrina Ferilli è stata protagonista di una sorpresa: l’attrice non riesce a trattenere le lacrime.

Ancora una volta, Sabrina Ferilli è la protagonista indiscussa di questa puntata di Tu Si que Vales. Non soltanto per la sua bellezza, evidenziata in questo fantastico abito ‘divino’, ma anche per la sua simpatia e genuinità. Infatti, nonostante l’appuntamento di questa sera è iniziato da pochissimi istanti, l’attrice romana ci ha regalato dei momenti davvero incredibili. A partire dalla performance da paura di cui è stata protagonista, fino ad una fantastica sorpresa che ha ricevuto sul palco del programma dal sabato sera. È stato un momento davvero magico per la bellissima romana. Tanto da non riuscire a trattenere le lacrime. Ma siete curiosi, a questo punto, di scoprire che cosa è successo? Ecco tutti i dettagli.

Sabrina Ferilli in lacrime a Tu si que Vales: la bellissima sorpresa

Come dicevamo precedentemente, Sabrina Ferilli è stata la protagonista di una fantastica sorpresa a Tu si que Vales. Dopo delle incredibili e sorprendenti esibizioni, a salire sul palco del programma è un’orchestra di Fiano Romano, stesso paese di provenienza dell’attrice romana. Coincidenze? Nient’affatto. Anzi, il portavoce di questa band è proprio il cugino della Ferilli. Che, appena resasi conto della sorpresa, è rimasta completamente senza parole. Ma non è finita qui. Perché appena salita sul palco per assecondare la richiesta del suo parente, l’attrice si è letteralmente emozionata nel riconoscere una sua vecchia conoscenza. “Aspetto che adesso piango”, dice la Ferilli ai quattro giudici di Tu si que Vales visibilmente emozionata. In effetti, l’attrice romana è stata la protagonista di una fantastica sorpresa. Ed è proprio per questo motivo, quindi, che non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime.