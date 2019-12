Tu Si Que Vales, Maria De Filippi sbotta: “Mi tratta come la me**a”, ecco cos’è successo in studio, la reazione inaspettata della moglie di Maurizio Costanzo.

Sta succedendo davvero di tutto durante questa ottava puntata di ‘Tu Si Que Vales’. Come ogni settimana, Belen Rodriguez ha incantato tutti con il suo look mozzafiato, ovvero un mini abito dallo spacco vertiginoso. Ma non è tutto. Tra i concorrenti che si sono presentati in studio, infatti, c’è stato un gruppo di attori ‘horror’, che hanno fatto letteralmente terrorizzare Sabrina Ferilli, anche se sempre con lo scopo di far divertire tutti. Poi c’è stato un altro concorrente davvero ‘particolare’, che ha fatto sbottare Maria De Filippi: “Mi tratta come una me**a”, ha detto improvvisamente la moglie di Maurizio Costanzo. Ecco cosa ha provocato la sua reazione.

Tu Si Que Vales, Maria De Filippi sbotta: “Mi tratta come una me**a”, ecco cos’è successo in studio

Durante l’ottava puntata di Tu Si Que Vales, come sempre, stanno accadendo tante cose emozionanti, con altrettanti colpi di scena. Uno dei primi concorrenti è Filippo, un uomo di 81 anni, che si cimenta in una serie di cose davvero difficili, lasciando tutti a bocca aperta. Nonostante la sua non più giovanissima età, infatti, Filippo è una vera bomba e riesce a fare una spaccata da vero ballerino. Poi chiama accanto a sé Maria De Filippi e gli altri giudici, chiedendo loro di salire sulla sua schiena mentre lui è steso, mostrando una resistenza davvero incredibile.

Nel fare tutti questi numeri, però, Filippo ‘utilizza’ Maria De Filippi come ‘valletta’, chiedendole di mantenere gli oggetti, o di passarglieli quando ne ha bisogno, il tutto sempre in modo molto ‘diretto’, tanto che a un certo punto la moglie di Maurizio Costanzo non ne può più e sbotta: “Mi tratta come una me**a!”, dice, ovviamente in tono scherzoso. La sua battuta fa ridere tutti i presenti in studio, e Filippo riesce a ottenere il consenso dei giudici e dell’86% del pubblico presente. Lo avete visto anche voi?