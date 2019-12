Tu Si Que Vales, volano minacce in studio: “Ti spacco la faccia, ti aspetto fuori”, ecco cos’è successo, momento difficile durante la puntata.

L’ottava puntata di Tu Si Que Vales sta regalando, come sempre, tante sorprese e colpi di scena. Tanti talenti si stanno susseguendo in studio, alcuni hanno anche fatto commuovere i giudici, come è successo a Sabrina Ferilli, che ha ricevuto una sorpresa davvero inaspettata ed emozionante. Non sono mancate anche le risate, in particolare con MAria De Filippi, che ha fatto da ‘valletta’ a uno dei concorrenti. Insomma, la serata è super accesa, ma si è letteralmente infiammata poco fa, quando c’è stato un momento abbastanza ‘difficile’. Dopo un’esibizione, in studio sono volate minacce, anche pesanti: ecco cos’è successo.

Tu Si Que Vales, in studio volano minacce: “Ti spacco la faccia, ti aspetto fuori”, cos’è successo

Durante l’ottava puntata di Tu si Que Vales, c’è stato un momento davvero complicato. In studio è arrivato il signor Vincenzo, un ottantenne che già in passato si era presentato per cantare, ma non aveva convinto in particolare Rudy Zerbi, soprattutto perché aveva inserito alcune frasi in inglese in una canzone classica italiana. Vincenzo, come lui stesso spiega, vive a Philadelphia, per questo a volte non riesce a trattenersi e gli scappa qualche parola in inglese anche durante le canzoni italiane. Anche stavolta il concorrente canta, senza però inserire parole in inglese, ma Zerby nuovamente non è convinto, e lo ‘provoca’, in maniera anche giocosa, dicendogli di tornare l’anno prossimo.

Il signor Vincenzo, però, non ci sta, e comincia a infastidirsi seriamente, fino a minacciare il giudice: “Usciamo fuori, che ti faccio gli occhi così. Se vengo lì ti spacco la faccia”, dice, lasciando tutti di stucco, in particolare Rudy. Teo Mammuccari chiede ai due di abbracciarsi, visto che il programma è in prima serata, ma il giudice si rifiuta e chiede al concorrente di rientrare e comportarsi diversamente. Vincenzo accetta, esce, rientra e canta di nuovo, ma anche stavolta Rudy non vuole abbracciarlo, e gli chiede di dargli del tempo per smaltire il nervosismo. Un momento davvero incredibile, insomma. E voi da che parte state?