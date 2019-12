Per l’ottava puntata di Tu si que Vales, Sabrina Ferilli si è mostrata letteralmente ‘divina’: c’è un particolare dettaglio che cattura l’attenzione.

È passata una settimana esatta e, finalmente, è iniziata l’ottava puntata di Tu Si que Vales. Siamo quasi giunto al giro di boa, c’è da dirlo. Come annunciato da Belen Rodriguez, Martìn Castrogiovanni ed Alessio Sakara sabato prossimo, 14 dicembre, andrà in onda la finale. Un appuntamento davvero imperdibile, quindi. Tuttavia, in attesa di scoprire chi sarà il vincitore o la vincitrice di questa edizione, godiamoci questa puntata che, come al solito, sarà davvero imperdibile. A partire dai due look delle prime donne dello show. Belen indossa un vestito meravigliosa con uno spacco sulla coscia stupendo; Maria De Filippi un tailleur color aegento favoloso ed, infine, Sabrina Ferilli un incantevole abito lilla. Insomma, ancora una volta, l’attrice romana è letteralmente divina. Tuttavia, a catturare l’attenzione è un dettaglio in particolare. Ecco di che cosa parliamo.

Sabrina Ferilli divina a Tu si que Vales: il dettaglio che cattura l’attenzione

C’è poco da dire: ancora una volta, Sabrina Ferilli ha completamente incantato tutto lo studio di Tu si que Vales. Anche per l’ottava e, quindi, penultima puntata dello show del sabato sera, l’attrice romana si è mostrata in tutta la sua bellezza. Non abiti scollati o maglie trasparenti, bensì un incantevole abito lungo e monospalla che ha catturato l’immediata attenzione dei telespettatori. Insomma, Sabrina è davvero divina, è proprio il caso di dirlo. In effetti, in tutti questi appuntamento, l’attrice è stata la vera e propria chiave del successo. Non soltanto per la sua simpatia, sia chiaro. Ma anche per la sua smisurata bellezza. Ed anche questa sera, come dicevamo, ce ne ha dato ampia testimonianza. Non a caso, gli occhi di tutti i telespettatori del programma sono catturati da un dettaglio in particolare del suo outfiti. Ecco di che cosa parliamo:

Ebbene si. È proprio questo splendido vestito di Sabrina Ferilli che non è assolutamente passato inosservato agli occhi dei suoi sostenitori.