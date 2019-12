Nelle ultime ore è giunta una segnalazione choc su Veronica e Alessandro, protagonisti del trono classico di Uomini e Donne

Nella scorsa registrazione del trono classico di Uomini e Donne c’è stato un clamoroso colpo di scena: la tronista Veronica Burchielli ha deciso di abbandonare il programma e di uscire con Alessandro Zarino, che inizialmente aveva rifiutato. La mossa della tronista è stata molto discussa: i fan del programma di Maria De Filippi hanno criticato aspramente la ragazza originaria di La Spezia. Nelle ultime ore è giunta una segnalazione che potrebbe far tremare il programma di Canale 5 e la coppia formata da Alessandro e Veronica.

Uomini e Donne, segnalazione su Alessandro e Veronica

Negli ultimi anni il programma Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, è finito spesso nel vortice delle polemiche. I telespettatori hanno messo in dubbio la veridicità del programma, in particolare dopo gli episodi che hanno visto coinvolte Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Anche di recente alcune scelte della redazione non sono state digerite da alcuni telespettatori: Veronica, ad esempio, non è mai stata accettata come tronista. I guai, però, sembrano non finire per il programma condotto dalla De Filippi. Il sito veryinutilpeople ha pubblicato una segnalazione choc sulla neo coppia formata da Alessandro Zarino e Veronica Burchielli. Il sito, infatti, avrebbe ricevuto una segnalazione di un utente che avrebbe intercettato i due protagonisti del trono classico durante un’esterna post scelta. Secondo la segnalazione, Zarino e Burchielli sono diretti dalla redazione, la quale direbbe ai due cosa dire e quali discorsi affrontare. Addirittura, sempre secondo la segnalazione, dopo un bacio Alessandro si sarebbe pulito le labbra con un fazzoletto.

Una segnalazione che non trova riscontri o prove concrete e che difficilmente sarà trattata in puntata da Maria De Filippi. Non ci resta che attendere la messa in onda della scelta di Veronica Burchielli.