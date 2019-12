Che fine ha fatto Virginio Simonelli dopo amici 2011: il lavoro oggi

Virginio Simonelli Amici 2011, che fine ha fatto l’ex vincitore del talent nella categoria canto?

Che fine ha fatto Virginio Simonelli di Amici 2011? Il talent di Maria De Filippi, come sappiamo, sforna ogni anno moltissimi talenti o aspiranti tali. C’è chi, una volta finito il programma di Maria diventa veramente famoso, come Alessandra Amoroso o Emma Marrone e chi invece si perde nel tempo. Sono stati tanti i vincitori di Amici di Maria De Filippi che, nel corso degli anni, hanno perso la loro scintilla. Da che erano star all’interno del programma, amatissimi e di successo, ecco che oggi facciamo fatica a ricordarsi il loro nome. C’è anche chi sta avendo successo “dietro le quinte”, come Gerardo Pulli che è diventato un autore di grande successo. Ma Virginio Simonelli che fine ha fatto?

Virgilio Simonelli, La carriera dopo Amici

Era il 2011 e nella scuola di Amici di Maria De Filippi, precisamente nella categoria canto è arrivato Virginio Simonelli. C’erano state molte polemiche attorno a lui, c’era chi sosteneva che non fosse un talento e chi invece lo difendeva a spada tratta. Fatto sta che quell’anno ad ottenere la vittoria fu proprio lui, Virginio. Subito c’è stato un boom. Ha scritto canzoni per Paola e Chiara, Francesca Michielin e Laura Pausini. Ha pubblicato tre album suoi e nel 2015 ha ottenuto un grande successo con il singolo Hercules. Le ultime notizie che abbiamo di lui risalgono al 2018 quando ha pubblicato il singolo Rischiamo Tutto che, però, non ha ottenuto un grandissimo successo. Musicalmente però ha continuato a fare delle belle collaborazioni artistiche con Raf, Lorenzo Fragola e Laura Pausini. Certo, oggi di Virginio non sentiamo spesso parlare e, onestamtente, i riflettori mediatici su di lui sembrano un po’ essersi spenti, cosa che succede a prescindere dal talento. Chissà se torneremo prima o poi a godere della bellissima musica di Virginio. Ce lo auguriamo.