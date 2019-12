Aida Yespica, il top è super scollato: decolleté esplosivo per la showgirl, quando si abbassa sul tavolo, il video diventa davvero ‘bollente’, fan in delirio.

Aida Yespica è una vera e propria ‘bomba’, c’è poco da aggiungere. Bellezza latina e fisico a dir poco mozzafiato, l’hanno resa una delle donne più desiderate dal pubblico maschile. I suoi sexy calendari hanno fatto impazzire migliaia di uomini, ma anche oggi, che la si vede di meno sulle scene televisive, la Yespica sa come mandare in delirio i suoi ammiratori, con foto e video che mostrano il suo corpo da urlo. Sui social, infatti, dove è molto attiva, Aida pubblica tanto del suo quotidiano e del suo lavoro, ma soprattutto infiamma Instagram con le sue immagini ‘bollenti’, alcune anche senza veli. Poco fa la bella venezuelana ha mandato letteralmente in tilt i suoi circa 880mila followers con un video davvero super, in cui si vede in primo piano il suo decolleté esplosivo: le immagini sono ‘bollenti’, scopriamole insieme!

Aida Yespica, il video è ‘bollente’: scollatura esplosiva, si abbassa e il suo decolleté fa impazzire i fan

Aida Yespica sa sempre come far impazzire i suoi followers. La bella venezuelana pubblica spesso video che la ritraggono in tutta la sua sensualità, e anche stavolta non è stata certo da meno. La showgirl, infatti, ha pubblicato delle storie Instagram in cui annunciava ai suoi fan l’appuntamento in un centro commerciale in provincia di Macerata, per poterli incontrare da vicino. Per dare questa notizia, però, Aida ha scelto un outfit davvero super. Seduta a un tavolo, la bella venezuelana indossa un top nero con la scollatura in pizzo, già di per sè abbastanza sensuale. Ma non è tutto, perché il top è particolarmente scollato e il decolleté della Yespica attira tutti gli occhi su di sé. Quando poi lei si abbassa, appoggiandosi sul tavolo, il video diventa ancora più ‘bollente’. Giudicate voi stessi!