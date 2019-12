Gesto inaspettato di Andrea Damante nei confronti della sua ex fidanzata Giulia De Lellis: ecco il post dell’ex tronista di Uomini e Donne su Instagram

La storia d’amore – ormai tramontata – tra Andrea Damante e Giulia De Lellis fa ancora discutere. Di recente l’influencer, modella ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato un libro, “Le corna stanno bene su tutto“. All’interno del libro, la De Lellis parla della sua storia d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne. Come annunciato dal titolo, la modella romana parla anche dei presunti tradimenti di Damante, avvenuti (e perdonati) svariate volte. Il libro ha avuto un successo clamoroso e per alcuni giorni è rimasto in cima alle classifiche di vendita in Italia.

Andrea Damante, gesto inaspettato su Instagram

Andrea e Giulia si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne. Il loro percorso è stato molto seguito e ad oggi restano il tronista e la corteggiatrice più amati della storia del programma televisivo. La loro storia d’amore ha fatto sognare milioni e milioni di telespettatori. La favola, però, non ha avuto un lieto fine: il Dama e la De Lellis hanno deciso di lasciarsi, intraprendendo strade e percorsi diversi. Oggi, però, l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto un gesto inaspettato su Instagram per la sua ex fidanzata. Il deejay, infatti, ha pubblicato una foto in macchina con una capigliatura abbastanza discutibile. Damante aveva due treccine in mezzo alla testa che sembravano due antenne, o anche due corna. Nella descrizione della foto l’ex tronista ha scritto: “Le corna stanno bene su tutto“, citando il libro della De Lellis.

Il gesto di Damante, ovviamente, farà molto discutere. Alcuni fan, infatti, hanno già commentato il post, richiamando l’attenzione di Giulia De Lellis. Vedremo se la modella e influencer, nonché ex fidanzata di Damante, deciderà di commentare il post del deejay.