Aurora Ramazzotti racconta l’incredibile esperienza vissuta: “Mi hanno bendata per un’ora”, le parole della conduttrice lasciano davvero a bocca aperta.

Aurora Ramazzotti è un personaggio molto amato sui social e non solo. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è riuscita a ritagliarsi un suo spazio nel cuore del pubblico, soprattutto per la sua simpatia e genuinità. Molto attiva sui social, racconta tutto quello che le succede, comprese le sue ‘disavventure’, pubblicando anche spesso dei siparietti imperdibili con sua mamma Michelle. Innamoratissima di Goffredo Cerza, Aurora sta vivendo un momento davvero d’oro. Poco fa ha raccontato ai fan un’esperienza incredibile vissuta qualche giorno fa: ecco le sue parole, che hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Aurora Ramazzotti, esperienza ‘choc’ vissuta a Milano: “Bendata per un’ora”, ecco cos’è successo

Aurora Ramazzotti è sempre molto aperta con i suoi followers e poco fa ha raccontato loro l’incredibile esperienza vissuta qualche giorno fa a Milano. Il 5 dicembre è stato il suo compleanno e lei lo ha festeggiato con gli amici più cari e la sua famiglia. Il giorno dopo, però, il suo fidanzato Goffredo le ha detto che l’avrebbe portata in un posto a sorpresa, per cui l’ha bendata, e portata in macchina. Con loro c’era anche la sua cara amica Sara Daniele. I due hanno fatto salire anche un’altra persona, facendo credere ad Aurora che si trattasse del cantante Ghali, ma in realtà era un loro amico.

Dopo il viaggio in auto, Aurora è stata portata in un luogo, e dalle parole di Goffredo e Sara, sembrava essere arrivata a un concerto. I due, infatti, parlavano di paparazzi e backstage, e in più fingevano di fare telefonate, dicendo di avere in macchina Ghali e Aurora Ramazzotti. Insomma, una vera e propria recitazione, che ha messo un po’ in agitazione Aurora, la quale si è ritrovata anche a fare delle foto, sempre bendata, con dei finti fan. Finalmente, dopo un’ora di ‘bugie’, ecco che la Ramazzotti viene sbendata e si ritrova in un’escape room con Goffredo, Sara, l’amico Alessandro, che si era finto Ghali, e Paola Di Benedetto. Una serata bellissima, che Aurora non dimenticherà mai: “E’ stata un’esperienza multisensoriale incredibile, perché non vedevo nulla e ho vissuto tutto in modo amplificato”, ha raccontato.