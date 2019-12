Barbara D’Urso in tenuta da casa: tutti notano uno ‘strano’ dettaglio

Prima della sua diretta a Domenica Live, Barbara D’Urso si è lasciata immortalare in tenuta da casa: i suoi fan, però, notano uno ‘strano’ dettaglio.

È finalmente giunto il weekend. E, come sempre, Barbara D’Urso si prepara per condurre una nuova puntata di Domenica Live. Anche oggi, nonostante la Festa dell’Immacolata, la conduttrice campana sarà al timone di un nuovo ed imperdibile appuntamento del suo show domenicale. Sarà davvero in gran forma, dobbiamo ammetterlo. Anche perché, stando a quanto si evince dalla immagini pubblicate su Instagram, sembrerebbe che ieri la D’Urso abbia dedicato la giornata solo ed esclusivamente a se stessa. Pochissime ore fa, Barbara ha pubblicato una foto in tenuta da casa, ma alcuni dei suoi fan non hanno potuto fare a meno di notare uno ‘strano’ dettaglio. Di che cosa parliamo? Ve lo sveliamo immediatamente.

Barbara D’Urso in tenuta da casa, ma un dettaglio non passa inosservato

Come ogni donna che si rispetti, anche Barbara D’Urso ha dedicato del tempo per se stessa. È sempre molto impegnata, lo sappiamo. Dal lunedì al venerdì è al timone di Pomeriggio Cinque, senza considerare che il lunedì ha anche il doppio impegno di Live. Mentre la domenica è impegnata con Domenica Live. Insomma, è una vera e propria macchina da guerra. Per questo motivo, ieri, che era il suo unico giorno libero, la campana si è rilassata nella sua dimora. È, infatti, proprio così che ha deciso di immortalarsi: in tenuta da casa. Ecco di che cosa parliamo:

Tuttavia, c’è chi, di questo scatto, non ha potuto fare a meno di notare uno ‘strano’ dettaglio.

È proprio questo, da quanto si può vedere dai commenti riproposti in alto, lo ‘strano’ dettaglio che non è assolutamente passato inosservato. Nello scatto in questione, la D’Urso appare con il viso truccato. Voi l’avevate notato?