Belen Rodriguez, nella puntata di ieri sera di Tu si que vales, ha indossato una minigonna troppo corta ed ha rischiato l’incidente in diretta

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Tu si que vales. In studio, oltre alla giuria formata da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti, erano presenti anche Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e l’immancabile Belen Rodriguez. La showgirl argentina è un vero e proprio valore aggiunto per lo show di Canale 5. La sua bellezza lascia i telespettatori senza fiato e i suoi look sono sempre spettacolari. Di recente, ad esempio, si è presentata in studio con uno spacco molto vertiginoso. Non mancano ovviamente siparietti variopinti durante la puntata di Tu si que vales. Ieri ad esempio, durante l’esibizione di un concorrente, la compagna di Stefano De Martino ha rischiato l’incidente in diretta.

Belen Rodriguez rischia l’incidente con la minigonna

Anche ieri sera, in occasione della penultima puntata di Tu si que vales, Belen ha incantato il pubblico con il suo look mozzafiato. Gli occhi erano tutti su di lei, oltre che sui concorrenti dello show di Canale 5. La showgirl argentina ha indossato una minigonna molto molto corta. La compagna di Stefano è stata chiamata in causa durante l’esibizione di un concorrente dello show di Canale 5. Belen, insieme a Maria De Filippi, si è seduta su una sorta di altalena ed ha dovuto coprirsi con le mani perchè la minigonna era troppo corta. La showgirl argentina ha rischiato seriamente l’incidente a tinte sensuali in diretta. Per questa volta, però, i telespettatori sono rimasti a bocca asciutta.

Sabato prossimo andrà in onda la finale di Tu si que vales. Nelle puntate precedenti, infatti, sono stati decretati i finalisti che si contenderanno l’ambito montepremi. Chi sarà il vincitore della sesta edizione?