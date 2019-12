Che fine ha fatto Einar dopo Amici 2018? Le ultime news

Einar Ortiz, che fine ha fatto il cantante di Amici di Maria De Filippi? Le ultime news dai social.

Einar Ortiz è stato uno dei concorrenti del talent di Amici di Maria De Filippi, ma da un po’ di tempo non ne sentiamo più parlare. Dove è finito? Lo abbiamo visto partecipare a Sanremo Giovani e, insieme a Mahmood, si era aggiudicato il posto per accedere alla serata dei Big e aveva così cantato con loro sul palco del Teatro Ariston. Dopo quell’esibizione era partito un tour, ma purtroppo alcune date intorno a maggio 2019 erano state cancellate e i motivi restano ancora misteriosi. Ma dove è finito oggi Einar?

Cosa fa oggi Einar, il cantante di Amici 2018

Il cantante Einar, cubano, 24 anni, fidanzatissimo come la sua ragazza ormai da tempo immemore è un ragazzo pulito che sembra proprio non essersi fatto montare la testa dal successo. Anche lui infatti, provenendo da una famiglia non particolarmente abbiente, si poteva gasare più del dovuto, ma non sembra sia così. Peccato però che di sue canzoni ultimamente non ne abbiamo più sentite e che, come abbiamo anticipato, siano addirittura saltati dei concerti. Così viene spontaneo chiedersi che fine ha fatto Einar? Sui social il giovane cantante è sempre attivo. Stories, foto e tanti aggiornamenti per i suoi fan, ma di notizie sulla musica ce ne sono poche. Questa estate una foto di Einar aveva scatenato la bufera perché era stato immortalato con un coccodrillo cucciolo in mano. Gli animalisti si erano scatenati e lo avevano accusato di violenza nei confronti di questi animali. Einar si era difeso e scusato e quindi dopo poco il polverone si era adagiato al suolo. Vediamo foto con la sua fidanzata, foto di viaggi, foto con didascalie intense che mirano a ringraziare i suoi fan…ma niente notizie sulla musica. Ci sarà da preoccuparsi oppure è solo un momento in cui Ortiz si sta dando da fare per pubblicare un nuovo album? Solo il tempo ci darà risposta!