Eleonora Boi infiamma Instagram con il suo scatto in grembiule

Una foto su Instagram vestita da cuoca con il grembiule ed Eleonora Boi fa impazzire il web con la sua bellezza.

Eleonora Boi, 32 anni e una bellezza disarmante. La bellissima giornalista sportiva si contende il titolo delle professioniste del pallone più sensuali con Ilaria D’Amico e Diletta Leotta. Una vera e propria bomba di bellezza dal sapore acqua e sapone, ma un fisico veramente mozzafiato che lascia tutti i fan senza parole ogni volta che pubblica qualcosa su Instagram.

Eleonora Boi, infiamma Instagram con la foto in grembiule

Il profilo Instagram di Eleonora Boi conta oltre 750mila followers che le dimostrano tutto il loro calore ad ogni pubblicazione. Piogge di like, cuori e commenti positivi per questa bellissima giornalista sportiva. Qualche settimana fa la Boi ha pensato di farsi scattare una foto mentre teneva in mano una torta con un grambiulino piuttosto succinto addosso. Se fosse una concorrente di Bake Off sapremmo già che la vittoria sarebbe sua! In questo scatto Eleonora spiega che con Instagram si può fingere di essere anche esperti di cose che in realtà non si sanno fare. Forse in cucina non è molto brava, ma la sua bellezza va a compensare ogni tipo di lacuna! L’abbigliamento da cuoca che indossa in questa foto mette in risalto il suo lato A e i fan si sono ovviamente catapultati a commentare lo scatto con apprezzamenti intensi. Del resto è innegabile, l’occhio cade lì, non certo sulla torta!