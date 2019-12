Elisabetta Gregoraci in sauna: bikini minuscolo, si sdraia e…Instagram si fa ‘bollente’ con la story postata dalla showgirl.

Basta poco ad Elisabetta Gregoraci per fare impazzire i suoi fan. La bellissima showgirl calabrese è una delle donne più amate della nostra tv. E non è difficile capire il perché. Basta dare uno sguardo al suo profilo Instagram, dove la conduttrice ama postare foto e video dei suoi impegni lavorativi e delle sue giornate. Qualche giorno fa, ha fatto impazzire i followers con un foto del suo décolleté in primissimo piano. E, qualche ora fa, lo ha fatto di nuovo. Stavolta con una foto pubblicata nelle sue stories: si tratta di una foto ricordo, risalente a due anni fa, in cui la bella Gregoraci è comodamente sdraiata in sauna. Ma il bikini è minuscolo, e la temperatura in sauna è altissima! Diamo un’occhiata.

Elisabetta Gregoraci sdraiata in sauna: bikini minuscolo, i fan impazziscono

Elisabetta Gregoraci è una delle showgirl e conduttrici italiane più amate e seguite del momento. Seguita non solo in tv, ma anche sui social. Su Instagram, infatti, la Gregoraci ama tenersi in contatto coi fan, postando foto e video delle sue giornate. Ma una foto postata qualche ora fa dalla bellissima Elisabetta ha colpito particolarmente i fan. Si tratta di una story, in cui la showgirl ha postato un ricordo:

Una foto decisamente ‘bollente’, quella postata dalla Gregoraci su Instagram qualche ora fa. Bollente come la temperatura della sauna in cui si trova comodamente sdraiata. La showgirl indossa un costumino rosso che lascia poco spazio all’immaginazione! Un ricordo di due anni fa, che i fan avranno di certo gradito! E voi, cosa aspettate a seguire la bellissima Elisabetta su Instagram? Non ve ne pentirete!