Sesso: le frasi che piacciono agli uomini a letto

Le frasi che gli uomini amano sentirsi dire durante il sesso: ecco cosa vorrebbero sentirsi dire dalla partner.

Si sa, fare l’amore fa bene. Il sesso è una componente importante del benessere di ognuno di noi, come ha rivelato una recente analisi Censis, ma c’è modo e modo. Ognuno di noi è diverso, lo sappiamo. C’è chi ama fare sesso in silenzio, chi invece si lascia andare a frasi un po’ piccanti per rendere il rapporto ancora più focoso. Ma le donne in questo campo sono sempre un po’ timorose. Eppure ci sono delle frasi che piacciono agli uomini a letto e che adorano sentire. Quali sono? Vediamole insieme.

Quali sono le frasi che gli uomini amano sentire durante il sesso

Dire qualche parola un po’ dirty durante il sesso e sotto le lenzuola è concesso. Ci sono coppie che stanno insieme magari da molto tempo e che, per ravvivare un po’ il rapporto, si cimentano nel dirty talk, ossia le parole un po’ piccanti da dire mentre si fa sesso. Soprattutto gli uomini amano sentirsi dire dalla propria compagna alcune frasi. Prima di dirvi quali sono va precisato che è sempre meglio metterle in pratica con un persona che si conosce bene, per evitare di essere additate o tacciate con qualche epiteto poco carino. In secondo luogo con il vostro compagno non vergognatevi nel dirle, dovete sentirvi libere e a vostro agio.

Le parole bollenti da dire durante il sesso

Le frasi che piacciono agli uomini durante il sesso sono svariate. Non vi daremo qui un frasario, ma alcuni suggerimenti. Come prima cosa ricordate che all’uomo piace sapere se vi sta dando piacere. La cosa lo galvanizza e lo fa sentire “potente”. Quindi comunicategli se qualcosa vi piace particolarmente e diteglielo magari con voce un po’ suadente. Altre frasi che possono portare l’eccitazione al top sono quelle che lo fanno sentire “cacciatore”. Se gli comunicate che siete sua e che è lui a condurre i giochi, magari anche usando anche qualche parola un po’ unconventional vedrete che la sua prestazione sotto le lenzuola sarà ancora più soddisfacente!