Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici italiane più amate ed apprezzate, ma avete mai visto sua mamma? È stupenda come lei, davvero da non credere.

Il successo di Alessia Marcuzzi è davvero notevole. Nonostante il suo debutto in televisione sia avvenuto tantissimi anni fa, la conduttrice romana vanta di una carriera costellata di successi. A partire, quindi, da Colpo di Fulmine, il Festivalbar. Fino poi ad arrivare ai ‘giorni nostri’. Quindi: L’isola dei Famosi, Le Iene, Il Grande Fratello e tanti altri. Insomma, tutti programmi che, senza alcun dubbio, hanno fatto la storie della televisione italiana. E, da come si può chiaramente capire, la bella Marcuzzi ne ha fatto ampiamente parte. Ecco. Nonostante sia un personaggio pubblico, della sua vita e, soprattutto, della sua famiglia si sa davvero ben poco. Ecco. A tal proposito, avete mai visto la mamma? No? Beh, pochissime ore fa, Alessia ha voluto condividere una sua foto su Instagram per augurarle buon compleanno. Ecco di che cosa parliamo.

Alessia Marcuzzi, la mamma è stupenda come lei: la foto ‘impressionante’

In questi ultimi giorni, Alessia Marcuzzi è al centro del gossip per il sospetto di una terza gravidanza. Pochissimi giorni fa, la conduttrice romana ha festeggiato il suo quinto anniversario di matrimonio con Paolo. Chissà per suggellare ancora di più il loro amore diventeranno preso genitori? Non lo sappiamo. Al momento, infatti, Alessia non ha proferito parola. Piuttosto, pochissime ore fa, ha voluto condividere una tenera foto di sua mamma. Ieri è stato il suo compleanno. E per l’occasione, la conduttrice romana ha voluto presentarla al popolo web e, soprattutto, ai suoi sostenitori. Voi l’avevate mai vista? Eccola:

Beh, è proprio il caso di dirlo: è davvero incantevole. Nonostante abbiano dei caratteri completamente opposti, ad esempio il colore dei capelli, le due donne hanno tantissimi elementi di somiglianza. A partire, quindi, dal sorriso e da quel piccolo ‘arricciamento’ che si crea sul loro naso quando sorridono. Insomma, è uno di quei casi in cui ‘tale madre, tale figlia’.