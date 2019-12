Milly Carlucci, avete mai visto sua figlia? Si chiama Angelica ed è bellissima; scopriamo di più sulla figlia dell’amata conduttrice Rai.

Lei è una delle conduttrici più amate in assoluto del nostro piccolo schermo. Da anni regina del sabato sera di Rai Uno, parliamo di Milly Carlucci, la padrona di casa di Ballando con le stelle. Lo show dedicato al ballo tornerà anche nel 2020, e iniziano a trapelare succulente anticipazioni riguardo il cast della prossima edizione. Ma, se la splendida Milly la conosciamo molto bene, forse non tutti sanno che la conduttrice ha una figlia bella almeno quanto lei (oltre al figlio Patrick). Si chiama Angelica Donati, ha 33 anni, ed è figlia di Milly e dell’imprenditore Angelo. Siete curiosi di vedere le sue foto? Ve le mostriamo subito.

Milly Carlucci, sua figlia Angelica è un’imprenditrice di successo

Si chiama Angelica Donati ed è la figlia di Milly Carlucci. Classe 1986, Angelica ha lasciato Roma molto presto, quando ha deciso di terminare gli studi a Londra, dove si è diplomata al collegio Sevenoaks. Ed è Inghilterra che ha gettato le basi per la sua carriera. Laureata in management e specializzata all’università di Oxford, ha lavorato sin da subito per Goldma Sachs. Nel 2012 ha iniziato il progetto della Donati Immobiliare Group, della quale oggi è CEO: è la versione internazionale della società italiana gestita dal padre, che si occupa di edifici e infrastrutture. Un’imprenditrice di grandissimo successo, Angelica, che collabora con le riviste Forbes e Property Week.

Ma siete curiosi di vedere le sue foto? Eccone alcune pubblicate sul suo profilo ufficiale di Instagram:

Ed eccola insieme a mamma Milly:

Eh si, ve lo avevamo detto, Angelica è davvero meravigliosa. E voi, avevate mai visto prima d’ora la figlia della Carlucci?