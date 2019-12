Chi è Paolo Rossi: età, carriera calcistica, cosa fa adesso e vita privata

Chi è Paolo Rossi? Ecco cosa occorre sapere su di lui, a partire dalla sua età, carriera calcistica, attualmente cosa fa e la sua vita privata.

Mancano pochissime ore e, finalmente, inizierà una nuova puntata di Domenica In. Anche in occasione della Festa dell’Immacolata, Mara Venier sarà al timone di un nuovo appuntamento con il suo show della domenica. Appuntamento che, stando a quanto si evince dalle anticipazioni apparse sul web, è ancora di più imperdibile. Tra i tanti ospiti presenti nello studio del programma, figura anche il nome di Paolo Rossi. Ebbene si. In occasione dell’uscita del suo libro, il campione del calcio italiano si lascerà intervistare dalla zia d’Italia. A proposito, ma conoscete proprio tutto di lui? Ecco cosa occorre sapere. A partire, quindi, dalla sua età, dalla sua carriera calcistica e la sua vita privata. Ecco tutti i dettagli.

Chi è Paolo Rossi: età e carriera calcistica

Paolo Rossi è nato il 23 Settembre del 1956 a Prato, in Toscana. La sua passione per il calcio si dimostra sin dai primi anni della sua vita. Tanto che, a soli 9 anni, inizia a giocare in una squadra dove, tra l’altro, militava anche suo fratello Rossano. La prima squadra del calcio che conta in cui Paolo è approdato è stata la juventus. In qualità di ala destra, il buon Rossi ha mostrato ampiamente le sue doti da calciatore. Ben presto, dalla squadra de ‘La Vecchia Signora’ passa, seppur in prestito, al Como. Da qui, inizia la sua scalata al successo. Infatti, il suo trasferimento al Lanerossi Vicenza segna il punto più importante della carriera. Non soltanto, infatti, vince il campionato nella stagione 1976/1977, ma vince anche il titolo da capocannoniere nel medesimo anno. Nella stagione 1979/1980, invece, verrà trasferito in prestito al Perugia. Questo è un anno fondamentale. Perché, a causa dell’affare calcio scommesso in cui è stato implicato, Paolo è costretto alla squalifica. Ritornerà in campo, però, in previsione dei mondiali. Siamo nel 1982. Ritornato in Italia, giocherà nuovamente alla Juventus. Poi passa al Milan ed, infine, al Verona. Dove chiude la carriera a soli 31 anni.

Cosa fa adesso e la vita privata del campione italiano

Una volta lasciato il mondo del calcio giocato, Paolo si è dedicato all’apertura di un’impresa edile. Ma non solo. È autore di diverse autobiografie. Di cui l’ultima ne parlerà nella puntata di oggi di Domenica In. Ed, infine, è un noto opinionista di diverse trasmissioni di calcio.

La sua vita privata? Alle spalle, il campione italiano vanta due matrimoni. Il primo con Simonetta Rizzato. Da cui è nato il primogenito Alessandro. Ed il secondo, dopo la separazione con la prima moglie, con la giornalista Federica Capelletti nel 2010. La coppia ha due figlie: Maria Vittoria e Sofia Elena.

