Un servizio di Striscia la Notizia è stato dedicato a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: i due sono stati sgridati per aver commesso qualche ‘fallo’ in auto.

Striscia la Notizia non risparmia mai nessuno: questa volta Max Laudadio, uno degli inviati del programma, si è recato da una delle coppie più famose ed amate in Italia. Parliamo di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: i due sono stati protagonisti della rubrica ‘Vip alla guida’. Il famoso volto del tg satirico li ha ‘sgridati’ dopo avergli mostrato dei video in cui rientrano tra coloro che commettono dei ‘falli’ in auto, non solo estremamente sbagliati ma anche pericolosi! Ecco cosa hanno combinato.

Striscia la Notizia sgrida Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la coppia ‘spericolata’ in auto

Max Laudadio, inviato di Striscia la Notizia, nella puntata di ieri 7 dicembre si è recato da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. La splendida coppia nata nella casa del Grande Fratello questa volta l’ha combinata davvero grossa: sono stati sgridati per aver commesso dei gravi errori mentre erano in auto. Il volto del tg satirico li ha raggiunti con delle prove per chiedere alcune spiegazioni.

Nel primo video si vede Cecilia seduta in auto al posto del passeggero: tra le braccia ha il suo cagnolino che sporge la testa fuori dal finestrino. Laudadio le ha spiegato che è contro la legge trasportare il cane in quel modo: la Rodriguez ha provato a giustificarsi dicendo che non era lei alla guida ma poi ha ammesso di esser già stata sgridata per questo. “Mi ha sgridata anche la polizia, non lo faccio più” ha spiegato. La seconda ‘prova’ dell’inviato accusa Ignazio Moser: il giovane ex gieffino è stato ripreso mentre usava i social alla guida. Max Laudadio ha così fatto fare loro un pegno: i due hanno cantato sulle note di ‘Besame mucho’ alcune frasi scritte da Striscia la Notizia. Al termine del servizio, Cecilia e Ignazio si sono scusati.