Enrica Musto ha stregato tutti a Tu Si Que Vales, ma sapete chi è? Una foto svela tutto; ecco cosa abbiamo scoperto sul suo profilo Instagram.

Ieri sera è andata in onda una nuova scoppiettante puntata di Tu si que vales. Si è trattato della penultima per questa edizione, che terminerà sabato 14 dicembre. E, tra le tante esibizioni, emozioni e risate, ad attirare l’attenzione di tutti è stata lei, Enrica Musto. Giovanissima, ma con una voce che ha stregato pubblico e giuria. Enrica ha 21 anni ed è una cantante lirica: nello show di Canale 5, si è esibita in Tu si na cosa grande, regalando emozioni a non finire. Ha ricevuto il si del 98 % del pubblico in studio, e di tutti e quattro i giurati, che le hanno chiesto un bis. Ma, dando un’occhiata al suo profilo di Instagram, si può notare che la giovane cantante ha un amico molto ‘speciale‘. Siete curiosi di scoprire chi? Indizio: è un vincitore di Amici di Maria De Filippi.

Enrica Musto ha stregato tutti a Tu Si Que Vales: è un’amica di Alberto Urso

Enrica Musto ha letteralmente conquistato tutti durante la semifinale di Tu si que vales. La sua cover in chiave lirica di Tu si na cosa grande ha lasciato tutti senza parole. Dai giudici alla giuria popolare, tutti sono rimasti colpiti dalla potenza della voce di Enrica, appena ventunenne. Ma con un amico già molto famoso! Nel suo profilo Instagram, infatti, c’è un foto che difficilmente passa inosservata. La bravissima Enrica è in compagna dell’ultimo vincitore di Amici, Alberto Urso. Che, a quanto pare, è un suo amico. Ecco il post:

Scatti dolcissimi, quelli postati dalla cantante, che sembra avere un rapporto davvero speciale con Alberto, che chiama ‘campiò’. Come si legge in un commento al post, tra i due c’è un’amicizia vera. Che questo legame possa portare fortuna ad Enrica, portandola alla vittoria di Tu si que vales? Non ci resta che attendere l’ultima puntata per scoprirlo! Appuntamento a sabato 14 dicembre!