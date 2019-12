Nella puntata di ieri de Lo Zecchino D’Oro, Antonella Clerici ha letteralmente incantato tutti con la sua bellezza, ma gli occhi di tutti cadono proprio lì.

Aspettavamo tutti con ansia questo momento: Antonella Clerici è ritornata in Rai. Dopo la clamorosa indiscrezione che la voleva nuovamente negli studi de La Prova del Cuoco, la bella conduttrice è ritornata al timone di un programma esclusivamente suo. E, soprattutto, molto amato dagli italiani. Di cosa parliamo? De Lo Zecchino D’Oro. Proprio ieri sera, sabato 7 Dicembre, è andata in onda la finale del programma dedicato ai bambini. Ecco. Insieme a Carlo Conti, la dolce Antonellina ha letteralmente incantato tutti. Eppure, stando ad alcuni commenti apparsi su Instagram, i suoi sostenitori non hanno potuto fare a meno di distogliere lo sguardo da un dettaglio in particolare. Ecco di che cosa parliamo.

Lo Zecchino D’Oro, Antonella Clerici incanta il pubblico: gli occhi cadono proprio lì

L’appuntamento finale de Lo Zecchino D’Oro è stata davvero incredibile. Non soltanto per la fantastica serata che ci è stata regalata con le voci angeliche di tutti i bimbi, ma anche per la presenza di Antonella Clerici in Rai. Era, senza alcun dubbio, un momento tanto atteso. E, finalmente, è arrivato. Insieme a Carlo Conti, come dicevamo precedentemente, l’Antonellina Nazionale ha lasciato tutti senza parole. Non soltanto per la sua bravura, spontaneità e genuinità, ma anche per la sua bellezza. In diretta televisiva, la bella Clerici, infatti, si è presentato con indosso un favoloso abito lungo e con delle fantastiche scarpe rosse dai tacchi davvero vertiginosi. Insomma, davvero divina. È proprio per questo motivo che, da quanto si apprende dai commenti apparsi sulla sua ultima foto su Instagram, i telespettatori e i suoi sostenitori non hanno potuto fare a meno di far cadere i loro occhi su un particolare:

Ebbene si. È proprio l’incantevole abito di Antonella che, data la sua bellezza e maestosità, non poteva che passare inosservato. A voi, invece, è piaciuto?